МОН рекомендует казахстанцам по возможности не водить детей в детсады

Нур-Султан. 14 марта. Kazakhstan Today - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на пресс-конференции в СЦК рекомендовал родителям, исходя из возможностей, не водить детей в учреждения дошкольного образования, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время дошкольные организации работают в штатном режиме. Тем не менее мы все-таки рекомендуем родителям, если есть такая возможность, все-таки оставлять детей дома. Но это зависит от возможностей, поэтому в настоящее время дошкольные организации функционируют. Но если будет складываться иная ситуация, в зависимости от этой ситуации будут приниматься решения вплоть до приостановления деятельности", - сказал министр.

Он также отметил, что за детьми, которые не будут посещать детские сады, места в них будут сохранены.

До этого была норма, когда ребенок несколько дней пропускает и не является в учреждение дошкольного образования, этих детей отчисляли и эти места передавали другим детям. Мы сейчас внесли изменения в соответствующий приказ и в настоящее время, если дети не будут ходить в учреждение дошкольного образования именно в этот период, то место будет сохраняться", - уточнил Аймагамбетов.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства