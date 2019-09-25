Мошенники от имени Казпочты собирают личные данные казахстанцев

Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - АО "Казпочта" предупреждает казахстанцев о мошенниках, которые от имени компании проводят в соцсетях акции и конкурсы, чтобы завладеть персональными данными граждан, передает Kazakhstan Today.

В социальных сетях появились мошенники, которые под видом Казпочты собирают данные пользователей для дальнейшего использования в своих целях", - сообщила пресс-служба компании на своем Telegram-канале.

В компании отметили, что все акции и конкурсы, которые проводит АО "Казпочта", публикуются на сайте Post.kz и в официальных аккаунтах компании в соцсетях. Реклама о них размещается в отделениях Казпочты и СМИ, поэтому информация, публикуемая вне официального сайта и аккаунтов компании, не соответствует действительности и является мошенничеством.

Компания рекомендует клиентам быть бдительными, не открывать сомнительные ссылки и не передавать свои личные данные третьим лицам.





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