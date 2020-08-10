Мурал с изображением аль-Фараби появился в Нур-Султане

Нур-Султан. 9 августа. Kazakhstan Today - В Нур-Султане мурал с изображением ученого Востока, философа аль-Фараби нарисовали на фасаде одного из домов на улице Сатпаева, передает Kazakhstan Today.

Как известно, в своем труде "Трактат о взглядах жителей добродетельного города" аль-Фараби призывал к доброте, порядочности и справедливости. Слова на мурале означают, что жить по совести - значит быть честным перед собой, а это зависит от вашего достоинства и добрых дел", - рассказали в Агентстве по противодействию коррупции РК.

Мурал с изображением философа появился в рамках проекта "Астана - Адалдык аланы".

Эскиз мурала разработали Али Закир, Ержан Танаев. А рисунок нанесли резиденты центра молодых художников Бекболат Муратбекулы и Болд Даулет, курировала проект Кристина Бекмурзаева.

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