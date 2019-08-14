Музыканты из разных стран вновь приедут в Улытау на Международный фестиваль "Жезкиік"

Караганда. 13 августа. Kazakhstan Today - Во второй раз в Карагандинской области в рамках программы "Рухани жангыру" пройдет Международный музыкальный фестиваль "Жезкиік". Он состоится 24 августа в исторически сакральном месте Казахстана - Улытау, передает Kazakhstan Today.

Специально для гостей и участников фестиваля в живописной местности Болатсай будет сооружен этноаул. На территории расположатся большая сцена, юрты, игровые площадки, алтыбакан, торговые палатки, палатки для ремесленников, небольшие декоративные скульптуры, сообщила пресс-служба акима региона.

На IІ фестивале музыки "Жезкиік" выступят музыканты и фольклорные коллективы из Италии, Испании, Венгрии, Сербии и Казахстана. На сцену выйдут ведущие солисты концертного объединения имени К. Байжанова, артисты народного ансамбля песни и танца "Токырауын толкындары", исполнители народных песен.

В день фестиваля состоится айтыс акынов "Улы дала дубірі" с участием заслуженных деятелей РК Аманжола Альтаева и Сары Токтамысовой.

Участникам и гостям "Жезкиік" покажут также казахские национальные традиции тусаукесер, бесікке салу, беташар и другие. Название этнофестиваля происходит от покровительницы сайгаков -божественной Жезкиік. Она оберегает стада сайгаков, защищает их от голода и истребления, от злых охотников.





Согласно поверью, если человек встретит на своём пути божественную покровительницу, то обязательно преобразится. В его душе родятся любовь и вдохновение, появятся новые силы и счастливые встречи.

Вдохновлённые образом Жезкиік и древними легендами о ней, степные поэты слагали о ней песни, а композиторы сочиняли кюи - степные симфонии. Одним из таких редких людей, познавших счастье увидеть священную Жезкиік, стал поэт Какимбек Салыков. Он встретил в степи чудесную Жезкиік и был потрясён её красотой. Он посвятил Жезкиік проникновенное стихотворение.

Многие композиторы сочиняли музыку к этим стихам. Но только мелодия слепого композитора Жаксыгельды Сейилова сделала эту песню поистине легендарной.

Песня "Жезкиік" родилась здесь, в Жезказгане, в древних степях казахской земли. Именно поэтому композиция про степное божество стала гимном фестиваля", - отметили в пресс-службе.

Участники второго Международного музыкального фестиваля "Жезкиік": этногруппы "MORESCA NOVA" (Италия), "CARMEN GUERRERO FLAMENCO" (Испания), "Serbian Abrasevic band" (Сербия), "Dunaj banda" (Венгрия), "Hassak" (город Алматы), фольклорно-хореографический ансамбль "Акку", конно-каскадерское шоу "NOMAD STUNTS", Академический оркестр казахских народных инструментов имени Таттимбета, народный ансамбль песни и танца "Токырауын толкындары".

Солисты Сержан Мусайын, Дауренбек Аркенов, Гульмира Тапай, Жамиля Баспакова (сопрано, Алматы), Айгуль Улькенбаева (кюйши, Алматы), Жангали Жузбаев (кюйши, Нур-Султан), Сакен Турысбеков (кюйши, Нур-Султан), Турар Алипбаев (кюйши, Нур-Султан), Жарас Сатыбалдиев (кюйши, Алматы)

Исполнители традиционных песен - Айгуль Косанова, Аскар Мухият, Амангельды Кузебай, термеши Улжан Байбосынова, жырши Ерболат Шалдыбеков, Аманжол Альтаев, Сара Токтамысова.

Вечером в гала-концерте выступят артисты театра национальных традиций "Арлан", звезды казахстанской эстрады - Каракат Абильдина и Кыдырали Болманов, легендарная группа "Дос Мукасан", группы "Улытау" и "Alatau Serileri", степ-группа "Алтын батыр".

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