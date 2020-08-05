МВД проводит служебное расследование по факту массовых похорон в Актау

Нур-Султан. 4 августа. Kazakhstan Today - Министерство внутренних дел проводит служебное расследование по факту массового скопления людей на похоронах в Актау, передает Kazakhstan Today.

По факту массового скопления людей в связи с проведением похорон в городе Актау министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев поручил провести служебное расследование, пишет Polisia.kz .

В Мангистауской области на основании постановления главного государственного санитарного врача региона введены строгие ограничительные меры, в том числе запрет на проведение мероприятий с массовым скоплением людей. Несмотря на запрет, руководством департамента полиции Мангистауской области своевременно не были приняты меры по недопущению нарушения режима карантина.

Напомним, что в отношении родных умершей Бибижамал Аблазимовой, похороны которой прошли 3 августа в Актау, составлен административный протокол . Бибижамал Аблазимова, скончавшаяся в возрасте 79 лет, была известна своей благотворительной деятельностью. Также, по информации Astana TV , она была матерью братьев Аблазимовых. Один из них - начальник департамента полиции Западно-Казахстанской области, генерал-майор МВД. Второй - в списке 50 самых влиятельных бизнесменов страны по версии Forbes.

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