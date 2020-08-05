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МВД проводит служебное расследование по факту массовых похорон в Актау

04.08.2020, 12:17 136459
МВД проводит служебное расследование по факту массовых похорон в Актау
Нур-Султан. 4 августа. Kazakhstan Today - Министерство внутренних дел проводит служебное расследование по факту массового скопления людей на похоронах в Актау, передает Kazakhstan Today.
 
По факту массового скопления людей в связи с проведением похорон в городе Актау министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев поручил провести служебное расследование, пишет Polisia.kz
 
В Мангистауской области на основании постановления главного государственного санитарного врача региона введены строгие ограничительные меры, в том числе запрет на проведение мероприятий с массовым скоплением людей. Несмотря на запрет, руководством департамента полиции Мангистауской области своевременно не были приняты меры по недопущению нарушения режима карантина.
 
Напомним, что в отношении родных умершей Бибижамал Аблазимовой, похороны которой прошли 3 августа в Актау, составлен административный протокол. Бибижамал Аблазимова, скончавшаяся в возрасте 79 лет, была известна своей благотворительной деятельностью. Также, по информации Astana TV, она была матерью братьев Аблазимовых. Один из них - начальник департамента полиции Западно-Казахстанской области, генерал-майор МВД. Второй - в списке 50 самых влиятельных бизнесменов страны по версии Forbes.
 

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