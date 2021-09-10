МВК одобрила увеличение авиарейсов Казахстана с Россией

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НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - На очередном заседании Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан было разрешено увеличение рейсов между Казахстаном и Россией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Так, количество регулярных рейсов между двумя странами планируется увеличить с 11 до 33 рейсов в неделю по маршрутам Нур-Султан - Москва, Алматы - Москва, Шымкент - Москва и Караганда - Москва.

С казахстанской стороны полеты будут выполняться казахстанскими авиакомпаниями Air Astana и SCAT", - уточнили в пресс-службе Комитета гражданской авиации РК.

При этом для начала выполнения дополнительных регулярных рейсов между Казахстаном и Россией необходимо решение Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с департаментом государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта РФ и Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация) проводится соответствующая работа по данному вопросу.

При положительном решении российской стороны рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпаний", - добавили в КГА.

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