Мы работаем не на представление интересов небольшой группы бизнесменов - пресс-секретарь Nur Otan ответил Перуашеву

Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - Пресс-секретарь партии Nur Otan Тимур Базарбаев прокомментировал заявление Азата Перуашева, сделанное им накануне в Telegram, передает Kazakhstan Today.

Прочитал заявление А. Перуашева о недопустимости совмещения должностей акима и председателя филиала Nur Otan. С учетом международной практики данное высказывание вызывает как минимум недоумение", - отметил Базарбаев.

Он подчеркнул, что практика совмещения государственной и партийной работы существует во многих странах (Германия, Италия, Португалия, Испания, Бельгия, Австрия и так далее) и преследует одну цель: качественное выполнение предвыборных обещаний победившей партии.

К примеру, Маттео Ренци в свое время совмещал должности мэра Флоренции и лидера Демократической партии Италии. Барт де Вевер, избранный в 2013 году мэром бельгийского города Антверпен, параллельно занимал должность лидера партии "Новый фламандский альянс". Тобиас Теодор Ганс - премьер-министр земли Саар - с марта 2018 года одновременно был председателем ХДС. Антониу Кошта - мэр Лиссабона - с 2007 года по 2015 год возглавлял Социалистическую партию Португалии. И таких примеров из стран с продвинутой демократией предостаточно. В одном из своих интервью председатель "Ак жола" как-то заявил, что "состав правительства (читай исполнительной власти) на утверждение президенту должна вносить победившая на парламентских выборах партия". Как известно, в нашей стране акимы назначаются с согласия депутатов маслихатов, которые в абсолютном большинстве являются членами Nur Otan. И совмещение должностей - это оптимальный подход, позволяющий, как сказал однажды А. Перуашев, "вести поступательную работу и нести ответственность за результаты", - написал пресс-секретарь партии на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, должность председателя филиала Nur Otan - это не привилегия, а огромная ответственность и большая общественная нагрузка.

Пожелание "пусть служат всему народу, а не самой власти" - это не более чем жонглирование словами с целью подмены понятий. Деятельность партии Nur Otan направлена не на представление интересов небольшой группы бизнесменов, а на системную поддержку всего населения страны, всех социальных групп. Nur Otan, в отличие от некоторых, это партия большинства, всех казахстанцев. Никто в период пандемии особо не заметил, чтобы "Ак жол", позиционирующий себя как партия бизнеса, смог консолидировать бизнесменов и оказать поддержку нуждающимся гражданам. Пару эпизодов в СМИ на поверку оказались показушными. Nur Otan же обеспечил беспрецедентную работу в этом направлении. Помимо выплат по линии фонда Birgemiz, доставки продуктов и товаров первой необходимости, оказывалась консультативная помощь всем гражданам, вне зависимости от партийной принадлежности. В этом году только через общественные приемные в партию за поддержкой обратилось более 350 тысяч граждан, что несопоставимо больше даже официально декларируемого количества членов "Ак жола", - написал Тимур Базарбаев.

Он также добавил, что, "согласно akzhol.kz, на декабрь 2016 года (это, судя по всему, самые актуальные данные!) численность членов этой партии составляла 255 800 человек".

Надеюсь, как и на прошлых парламентских выборах (7,18% голосов), они будут голосовать за свою партию, если, конечно, не забыли о своем членстве. Чтобы иметь возможность выдвигать акимов из своих рядов, как это сейчас делает Nur Otan, надо побеждать на выборах и доказывать свою состоятельность не на словах, а на деле. Даже карликовые партии на западе не позволяют себе такого неконструктива. С учетом открывающихся возможностей можно также попытать счастья на прямых выборах акимов сёл. В заключение хотел напомнить, что сегодняшний главный акжоловец ранее сам был в руководстве Nur Otan, членом Бюро Политического совета партии еще когда только была введена практика совмещения. Но тогда подобные вопросы он почему-то не поднимал", - резюмировал Базарбаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства