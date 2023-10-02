На АНПЗ начались планово-предупредительные работы

Выход предприятия на стабильный режим планируется осуществить до ноября этого года

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Атырау. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе в соответствии с требованиями законодательства начались планово-предупредительные работы, - В воскресенье на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе в соответствии с требованиями законодательства начались планово-предупредительные работы, сообщает пресс-служба компании АО "КазМунайГаз".





Проведение планово-предупредительных работ является ежегодной процедурой, проводимой на заводе с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования и повышения эффективности производства. В период ППР запланирован комплекс мероприятий по техническому освидетельствованию, ревизии, экспертизе промышленной безопасности технологического оборудования и трубопроводов", - говорится в сообщении компании.





Для выполнения планово-предупредительных работ планируется мобилизовать 1600 человек, а также 116 единиц специальной техники. Общая трудоемкость плановых работ более 1 млн чел./час. В остановочный период запланирована замена катализаторов реакторного оборудования. Работы будут проводиться согласно требованиям закона "О гражданской защите" в области промышленной безопасности Республики Казахстан.





При этом производство и отгрузка основных видов нефтепродуктов будет осуществляться в соответствии с согласованным планом МЭ РК. Также планируется провести работу по увеличению производства отдельных видов ГСМ на других НПЗ КМГ.





Накопленный запас нефтепродуктов на начало планово-предупредительных работ в резервуарах завода составит: автобензин - 36 тысяч тонн, дизельное топливо - 32 тысячи тонн, авиатопливо - 7,4 тысячи тонн. В октябре запланирована выработка дополнительных 16 тысяч тонн автобензина и 28 тысяч тонн дизельного топлива.





Выход предприятия на стабильный режим планируется осуществить до ноября этого года.