Алматы. 23 марта. Kazakhstan Today - На блокпостах Алматы выявлены два человека с температурой, передает Kazakhstan Today.

Выявлены 2 человека с температурой, из них 1 - житель Алматинской области, выявлен на блокпосту Алатауского района №3. По вызову бригадой скорой медицинской помощи Илийского района был проведен осмотр и выставлен диагноз - катаральная ангина. Направлен в поликлинику по месту жительства Илийского района. В город не пропущен. Второй - житель Алатауского района, выявлен на блокпосту №8 Жетысуского района. По вызову бригадой скорой медицинской помощи проведен осмотр и опрос больного, госпитализирован в Алматы", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.

Работа постов организована в круглосуточном режиме. Специалистами проводится осмотр, опрос и термометрия всех въезжающих и выезжающих, в том числе водителей автомашин.

Отмечается, что за прошедшие сутки на постах проведена термометрия 23 475 человек при въезде, 13 893 человек при выезде из города, а также 11 529 водителей автотранспорта.

Все блокпосты обеспечены необходимым оборудованием для работы, средствами индивидуальной защиты, тепловизорами, организован питьевой режим и горячее питание", - сообщила исполняющая обязанности главного государственного санитарного врача Алматы Асель Калыкова.

С введением с 19 марта на территории Алматы карантина и усилением санитарно-противоэпидемических мероприятий на въездах и выездах в город установлено 27 блокпостов . Контроль за въезжающими и выезжающими гражданами осуществляет 81 санитарный врач. Дезинфекционная обработка блокпостов проводится на постоянной основе.





На данный момент в Алматы официально зарегистрировано 26 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране подтвержден 61 случай регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 31 случай, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай.

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