В Алматы зарегистрирован новый случай заражения COVID-19. Всего в Казахстане 61 заболевший

Нур-Султан. 23 марта. Kazakhstan Today - В Алматы зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом, передает Kazakhstan Today

Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Алматы. На сегодняшний день в стране подтвержден 61 случай регистрации коронавируса", - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Отмечается, что в Нур-Султане зарегистрирован 31 случай, в Алматы - 26 случаев, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай.





Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру.





11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания CoViD-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 330 тысяч, скончалось более 14 тысяч.









Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.





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