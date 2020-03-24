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В Алматы зарегистрирован новый случай заражения COVID-19. Всего в Казахстане 61 заболевший

23.03.2020, 12:43 7345
В Алматы зарегистрирован новый случай заражения COVID-19. Всего в Казахстане 61 заболевший
Нур-Султан. 23 марта. Kazakhstan Today - В Алматы зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом, передает Kazakhstan Today
 

Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Алматы. На сегодняшний день в стране подтвержден 61 случай регистрации коронавируса", - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

 
Отмечается, что в Нур-Султане зарегистрирован 31 случай, в Алматы - 26 случаев, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 

11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания CoViD-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 330 тысяч, скончалось более 14 тысяч. 


Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств. 

 

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