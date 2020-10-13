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На большей части Казахстана ожидается погода без осадков

12.10.2020 8128
Нур-Султан. 12 октября. Kazakhstan Today - На большей части Казахстана 12 октября ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.
 

Большая часть Казахстана по-прежнему находится под влиянием антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков. Лишь на севере, в центре и на востоке Казахстана с прохождение атмосферных фронтов ожидаются местами осадки (дождь, снег). Местами по РК ожидаются усиление ветра, в восточной части- туман, на дорогах гололедица, на юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью местами туман, на дорогах гололедица. 
 
В Павлодарской области местами туман. 
 
В Туркестанской, Мангистауской областях, днем Жамбылской, Кызылординской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Мангистауской области с пыльной бурей.
 
В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях ночью местами сохраняются заморозки, 1-3 градуса.
 

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