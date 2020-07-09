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На большей части Казахстана ожидаются дожди

08.07.2020, 08:21 8371
Нур-Султан. 8 июля. Kazakhstan Today - В среду, 8 июля, на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.
 

С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами на северо-западе, севере, центре и востоке РК ожидаются дожди с грозами. В южной части и на западе - погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере - ночью и утром туман, днем на востоке возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем возможен град. 
 
В Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ночью и утром местами - туман, в Павлодарской области местами усиление ветра до 18 метров в секунду. 
 
В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. 
 
В Актюбинской, днем в Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Атырауской, Западно-Казахстанской областях днем на юге ожидается очень сильная жара, в Мангистауской области, на юге Актюбинской, Кызылординской областей днем ожидается сильная жара.
 
На большей части Кызылординской области, местами в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Карагандинской областях, на юге Актюбинской, на западе Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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