На большей части Казахстана ожидаются кратковременные дожди с грозами

Нур-Султан. 18 июля. Kazakhstan Today - В субботу, 18 июля, на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.



"Атмосферные фронтальные разделы будут определять погоду на большей части РК - пройдут кратковременные дожди с грозами, на северо-западе и центре возможно выпадение града. Лишь на юге и востоке страны сохраняется погода без осадков. Местами ожидается усиление ветра, на юго-востоке с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".



В Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, утром и днем в Жамбылской, Костанайской, днем в Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-22 метров в секунду, в Алматинской области - с пыльной бурей, в Костанайской области местами ожидается град.



В Карагандинской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, шквал, возможен град.



Днем в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях, на юге Восточно-Казахстанской области сохраняется сильная жара, в Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях сохранится сильная, на юге очень сильная жара.



В Атырауской, Актюбинской областях, на большей части Кызылординской, Западно-Казахстанской областей, местами в Карагандинской, Жамбылской, Туркестанской областях, на западе Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства