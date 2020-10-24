Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - 23 октября 2020 года на большей части Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

Под влиянием циклона с районов Скандинавии на большей части РК пройдут осадки (дождь, снег), усилится ветер, местами ожидаются туман, гололед. Лишь на юго-западе страны под влиянием северо-западного антициклона сохранится погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области с низовой метелью.

В Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Акмолинской, Карагандинской областях с низовой метелью.

В Костанайской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской, утром и днем в Алматинской областях местами усилится ветер до 17-22 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, днем в Западно-Казахстанской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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