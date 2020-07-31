Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - В четверг, 30 июля, на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.

Атмосферные фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана - пройдут дожди с грозами, на востоке местами сильные дожди. Лишь на западе и юге страны сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, шквал, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в Северо-Казахстанской области местами с порывами 25 метров в секунду.

Ночью и утром в Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами туман.

Днем в Акмолинской, Туркестанской, Жамбылской, Костанайской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области - с пыльной бурей.

В Мангистауской области местами возможен град.

Днем в Атырауской области, на юге Западно-Казахстанской области сохранится сильная жара.

В Атырауской, Кызылординской областях, на большей части Актюбинской, Туркестанской областей, местами в Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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