На большей части Казахстана пройдут кратковременные дожди с грозами

Нур-Султан. 20 июля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана местами пройдут кратковременные дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.

На большей части территории Казахстана местами пройдут кратковременные дожди с грозами, шквалом, возможно выпадение града, лишь на юге и западе РК сохраняется погода без осадков. Местами ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей", - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Костанайской, днем Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Алматинской, Актюбинской, днем Восточно-Казахстанской областях местами гроза, ветер 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, днем местами ветер 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

В Павлодарской области днем на севере ожидаются гроза, ветер 18 метров в секунду, возможен град.

В Жамбылской области местами ветер 15-20 метров в секунду, днем местами гроза, шквал.

В Туркестанской области днем местами ожидаются гроза, пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Акмолинской, Костанайской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях, на юге Карагандинской области сохраняется сильная жара, в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях сохраняется сильная, местами очень сильная жара, в Мангистауской области очень сильная жара.

В Атырауской, Актюбинской, Кызылординской областях, на большей части Западно-Казахстанской, Жамбылской областей, местами в Туркестанской, Карагандинской областях, на западе Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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