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На большей части Казахстана сохраняется жаркая погода без осадков

16.07.2020, 08:14 6400
Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today - В четверг, 16 июля, на большей части территории Казахстана сохраняется жаркая погода без осадков, передает Kazakhstan Today.
 

Большая часть республики по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона - сохранится жаркая погода без осадков. Лишь на западе и юге РК под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, на западе возможен град. Местами ожидается усиление ветра, на юге и западе с пыльной бурей", - сообщили в РГП "Казгидромет".

 
В Карагандинской области местами ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В Восточно-Казахстанской, днем в Акмолинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, днем в Мангистауской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Атырауской, Западно-Казахстанской областях при грозе ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Западно-Казахстанской - шквал, возможен град. 
 
Днем в Павлодарской области местами ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду.
 
Днем в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, на юге Карагандинской области ожидается сильная жара, в Атырауской, Актюбинской областях сохранится сильная, на юге очень сильная жара. 
 
В Атырауской области, на большей части Кызылординской области, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Жамбылской областях, на западе Алматинской, на юго-востоке Туркестанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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