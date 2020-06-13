На большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды

Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 12 июня 2020 года ожидается неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

На большей части территории Казахстана ожидается с прохождением фронтальных разделов неустойчивый характер погоды, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, лишь на юге, западе и в северо-восточной части РК погода без осадков. Местами ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

На юго-востоке Карагандинской области, днем местами в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской областях ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области с пыльной бурей.

В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Кызылординской областях, на юге Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областей ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Атырауской областях, на большей части Акмолинской, Павлодарской, Актюбинской, Карагандинской, Жамбылской, Туркестанской областей, на северо-западе Алматинской области, на юге Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение.

В частности, днем 12 июня в Атырауской области ожидается сильная жара, 35-39 градусов, пожарная опасность V класса. В Атырау днем 12 июня ожидается сильная жара, 37-39 градусов.

В Мангистауской области на юге сохраняется сильная жара, 40 градусов.

Днем 12 июня в Кызылординской области ожидается сильная жара, 40 градусов. Ветер северо-восточный, утром и днем местами 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

Также синоптики прогнозируют сильную жару, 35 градусов, местами в Северо-Казахстанской области.

Кроме того, штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области, где местами ожидается гроза. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В регионе сохраняется сильная жара, 35 градусов.

12 июня в Западно-Казахстанской области ночью местами ожидается гроза. Днем на юге сильная жара, 35-38 градусов.

Утром и днем 12 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза. Днем местами ожидается сильная жара, до 35 градусов, ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный, 15-18 метров в секунду.

Днем 12, сутки 13 июня в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза. Днем 13 июня местами ожидаются шквал, град. Днем 12, сутки 13 июня ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 12-13 июня ожидается гроза. Днем 13 июня ожидаются шквал, град. Днем 12, сутки 13 июня ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду", - говорится в штормовом предупреждении.

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