На большей части территории Казахстана ожидаются дожди, на западе и юге – без осадков

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 10 июля 2019 года ожидаются дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.

"С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики местами ожидаются дожди с грозами, усилением ветра, градом, шквалом. Лишь на западе и юге республики погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гроза, днем - шквал, возможен град, ветер ночью местами 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду.

В Карагандинской области ночью и утром местами ожидается туман, днем гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Акмолинской, Жамбылской, днем в Алматинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области шквал, возможен град.

В Костанайской области местами ожидаются усиление ветра до 18 метров в секунду, ночью и утром гроза.

В Кызылординской, днем в Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области днем местами ожидается гроза.

В Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, местами в Жамбылской, Мангистауской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях днем ожидается сильная жара.

В Кызылординской, местами в Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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