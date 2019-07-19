На большей части территории Казахстана в четверг ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 18 июля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 18 июля 2019 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"На большую часть республики оказывает влияние антициклон, где ожидается погода без осадков. Лишь на западе, юго-западе, севере, в центре и на востоке Казахстана будут проходить атмосферные фронты, в связи с чем местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможно выпадение града, на севере ночью и утром местами туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем местами возможен град.

В Павлодарской, Карагандинской, Атырауской, днем Западно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской, ночью в Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Павлодарской области местами возможен град.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами туман.

В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Карагандинской, Актюбинской областях ожидается сильная жара, местами очень сильная жара, в Жамбылской, Атырауской, местами в Западно-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Алматинской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства