На большей части территории Казахстана в четверг ожидаются дожди с грозами

Нур-Султан. 5 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 5 сентября 2019 года ожидаются дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.

"С выходом южного циклона на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды - местами ожидаются дожди с грозами, шквал, лишь на западе ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, град, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман, днем шквал, усиление ветра до 15-25 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидается град, ночью местами, днем на большей части усиление ветра до 15-23 метров в секунду, ночью и утром местами туман.

В Акмолинской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами ожидается туман, днем град.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области местами шквал, в Павлодарской области ночью местами туман, в Карагандинской области местами град.

В Туркестанской, Атырауской, местами в Кызылординской, Жамбылской, Карагандинской, в отдельных районах Алматинской и Актюбинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью местами на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.





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