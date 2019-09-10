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На большей части территории Казахстана в понедельник ожидаются дожди, усиление ветра

09.09.2019, 08:41 13069
Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 9 сентября 2019 года ожидаются дожди, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.
 
"По-прежнему на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды: местами ожидаются дожди с грозами, усиление ветра, возможен град, на юге - шквал, на северо-западе, севере, в центре и на востоке - туман. Лишь на западе сохраняется погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".
 
В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях местами ожидается гроза, ночью и утром туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Карагандинской и Акмолинской областях возможен град. В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается гроза, утром и днем ветер 15-20 метров в секунду, в Туркестанской, Кызылординской областях шквал, в Жамбылской возможен град. 
 
В Алматинской, Костанайской областях местами ожидается гроза, ветер 15-20 метров в секунду, в Костанайской области туман. 
 
В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается гроза, туман.
 
В Туркестанской, Атырауской, Кызылординской, Жамбылской, местами в Карагандинской, на юге Актюбинской, в отдельных районах Алматинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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