Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в пятницу

Алматы. 17 мая. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане 17 мая 2019 года, передает Kazakhstan Today.

"С прохождением атмосферных фронтов местами ожидаются осадки, на юго-востоке, в центре и на востоке погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, туман, усиление ветра, возможен град. На юге местами ожидается пыльная буря, на севере - шквал", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Костанайской области местами ожидается туман, ночью местами, днем на большей части ветер 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области днем местами шквал, на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду, местами возможен град.

В Кызылординской области местами шквал, пыльная буря, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, возможен град.

В Жамбылской области местами усилится ветер 15-20, утром и днем порывы 23 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Атырауской области местами ночью и утром туман, днем ветер 15-20 метров в секунду.

В Алматинской, Туркестанской, днем в Акмолинской областях местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской, ночью в Павлодарской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняются заморозки 1-8 градуса, в Акмолинской, Алматинской - местами заморозки 3 градуса.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане ночью 17 мая сохраняются заморозки на поверхности почвы 3 градуса.

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