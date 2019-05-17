Грозы, град и заморозки ожидаются в ряде регионов Казахстана в пятницу

Алматы. 16 мая. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Кызылординской, Акмолинской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, 17 мая в Кызылординской области местами сохраняются гроза, град, шквал, пыльная буря, ветер северо-восточный, восточный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-100%.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, ветер северный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Акмолинской области ночью 17 мая местами сохраняются заморозки 3 градуса. Днем местами ожидаются гроза, ветер юго-западный, южный порывы 15-20 метров в секунду. В Нур-Султане ночью 17 мая сохраняются заморозки на поверхности почвы - 3 градуса. Вероятность шторма - 90-95%. В Кокшетау днем 17 мая ожидается ветер юго-западный, южный порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

Днем 17 мая в Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

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