На большей части территории Казахстана в пятницу ожидаются дожди

Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 26 июня ожидаются дожди, передает Kazakhstan Today.

На большей части территории Казахстана с циклоном и связанными с ним атмосферными фронтами пройдут дожди, местами ожидается гроза, возможен град. Лишь в западной части РК погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, днем на юго-западе пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанкой, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град, в Костанайской области - шквал.

В Западно-Казахстанской, Мангистауской, Карагандинской, днем Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в Мангистауской области с пыльной бурей.

Атырауской области ожидается усиление ветра ночью на большей части, днем местами до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области ожидается усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами 23-28 метров в секунду.

В Алматинской области днем ожидается сильная жара.

В Атырауской, Кызылординской областях, на большей части Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, на юго-востоке Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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