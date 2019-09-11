На большей части территории Казахстана во вторник ожидаются дожди

Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 10 сентября ожидаются дожди, передает Kazakhstan Today.

"По-прежнему на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды: местами ожидаются дожди, на юго-востоке в горных и предгорных районах сильные. Местами гроза, усиление ветра, туман, возможен град. Лишь на западе сохраняется погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ночью и утром местами туман, в Карагандинской области местами возможен град, в Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области местами ожидается туман, возможен град, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской, ночью в Туркестанской областях местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской областях ночью и утром местами ожидается туман.

В Акмолинской области местами ожидается туман, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Туркестанской, Атырауской, Кызылординской, Жамбылской областях, местами в Карагандинской области, на юге Актюбинской, Западно-Казахстанской областей, в отдельных районах Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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