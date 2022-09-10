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На большей территории Казахстана пройдут дожди

09.09.2022, 08:33 21416
На большей территории Казахстана пройдут дожди
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана пройдут дожди с грозами, усилением ветра, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным РГП "Казгидромет", на юге республики ожидается шквал, пыльная буря.
 
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской, Улытауской областей, на юге, востоке, севере Абайской области, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области, на западе, юге, востоке Карагандинской области, на юге, востоке Западно-Казахстанской области, на юге, западе Атырауской области, на юге Жамбылской области, на юге Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Ночью на востоке Акмолинской, Костанайской областей, на севере Актюбинской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 1-2 градуса, на юге Павлодарской области, в северной половине Карагандинской области, на западе Абайской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-2 градуса.
 
Днем на большей части Алматинской области сохраняется сильная жара.
 
В Нур-Султане: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 2-7 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 тепла, на поверхности почвы заморозки 1 градус, днем 19-21 тепла.
 
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, днем 30-32 тепла.
 
В Шымкенте: переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду, ночью порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 28-30 тепла.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в четырнадцати областях.
 

новости по теме

Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях

09.09.2022, 21:29 6206
Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Улытауской, Алматинской, Мангистауской, Кызылординской, Атырауской, Туркестанской, Костанайской, Павлодарской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Жетысуской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 10 сентября днем на западе, севере Улытауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
10 сентября на юге и в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, ветер восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 10 сентября на юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, северный, на севере, юге, в центре области 15-20 метров в секунду.
 
10 сентября на севере Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
10 сентября ночью на востоке и в центре Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на востоке и в центре области порывы 15-20 метров в секунду. На западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
10 сентября на западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер западный, в горных и предгорных районах 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
В Шымкенте в конце дня 10 сентября ожидается гроза. Ветер западный, днем порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 10 сентября на большей части Костанайской области ожидаются дождь, на западе, в центре области сильный дождь, гроза. Днем на западе, в центре области град, шквал. Ветер восточный, северо-восточный, при грозе 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. 
 
10 сентября Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность. 
 
Днем 10 сентября на западе Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, восточный, днем на западе, юге области 15-20 метров в секунду.
 
10 сентября ночью на севере Актюбинской области ожидается сильный дождь. Днем на юге области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
10 сентября на востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на севере области порывы 15-20 метров в секунду. На севере на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
10 сентября ночью на севере Карагандинской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на севере области порывы 15-20 метров в секунду. На западе, юге и востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
10 сентября на юго-западе Абайской области ожидается ветер северо-восточный, восточный 15-20 метров в секунду. Ночью на западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. На юге, востоке, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
10 сентября ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. На северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
10 сентября в горных и предгорных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, в горных и предгорных районах 23-28 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Ранее синоптики сообщили, что в Казахстане 10-12 сентября ожидается холодная осенняя погода.
 

AMANAT организовывает масштабный open air в Нур-Султане

09.09.2022, 21:20 6716
AMANAT организовывает масштабный open air в Нур-Султане
Фото: AMANAT
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - В эту субботу, 10 сентября, в Нур-Султане на территории ЭКСПО состоится концерт под открытым небом "Береке - бірлікте!", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Организатором мероприятия выступает партия AMANAT. Начало концерта в 18.00. Вход свободный. 
 
На сцене выступят известные казахстанские звезды: Мирас Жугунусов, НАZИМА, Ninety One, Айқын Төлепберген, Ернар Айдар, Дильназ Ахмадиева, Yenlik, 2RAR, De Lacure.
 
Зрителей также порадуют Ұлықпан Жолдасов, Алтынай Жорабаева, Бейбит Корган, Канат и Светлана Айтбаевы, Айдын Жұмабаев, Зарина Омарова, Естай Мукашев, Майра Ильясова, Хайролда Муратбек, Арайлым Рахым.
 

В ЗКО свыше 3 тысяч голов КРС были отправлены на убой из-за бруцеллеза

09.09.2022, 18:22 10476
В ЗКО свыше 3 тысяч голов КРС были отправлены на убой из-за бруцеллеза
УРАЛЬСК. 9 СЕНТЯБРЯ - В Западно-Казахстанской области 3338 голов крупного рогатого скота направлены на санитарный убой из-за бруцеллеза, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

За 8 месяцев текущего года проведено серологических исследований на бруцеллез КРС в количестве 469 245 голов, из них положительно реагировали 3582 голов КРС (или 0,76% зараженности). На сегодняшний день 3338 голов КРС направлены на санитарный убой, по остальным 244 КРС выданы предписания для направления на санитарный убой в течение 15 календарных дней", - проинформировали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. 

 
По данным ведомства, за 8 месяцев исследовано на бруцеллез МРС 896 198 голов, из них положительно реагировали на бруцеллез 588 головы (или 0,07% зараженности). 
 

На сегодняшний день 516 голов МРС направлены на санитарный убой, по остальным 344 МРС выданы предписания для направления на санитарный убой в течение 15 календарных дней", - сообщили в министерстве.

 
Отмечается, что за аналогичный период предыдущего года (за 8 месяцев 2021 года) исследовано на бруцеллез КРС в количестве 603 125 голов, из них положительно отреагировали на бруцеллез 5144 головы (или 0,85% зараженности), которые были направлены на санитарный убой.
 
Также на бруцеллез МРС исследовано в количестве 1 147 818 голов, из них положительно отреагировали 1393 головы (или 0,12% зараженности), которые были направлены на санитарный убой. 
 

Следовательно, зараженность по бруцеллезу в Западно-Казахстанской области по сравнению с предыдущим годом идет на снижение", - добавили в пресс-службе. 

 
Ранее сообщалось, что в Алматы подписан договор о создании казахстанско-британского СП по производству противоинфекционных ветеринарных препаратов. 
 
В конце июля казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных. 
 
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе". 
 
Ранее председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности. 
 

Жители Алматы выступили против строительства многоэтажки в микрорайоне Алмагуль

09.09.2022, 17:19 11871
Жители Алматы выступили против строительства многоэтажки в микрорайоне Алмагуль
АЛМАТЫ. 9 СЕНТЯБРЯ - В Алматы жильцы сразу нескольких девятиэтажек в микрорайоне Алмагуль выступили против строительства новой высотки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Люди жалуются, что район и так перенаселен, вокруг сплошь стоят многоэтажки, сообщает Zakon.kz
 
Инициативная группа жильцов о грядущей стройке у многоквартирного дома узнала еще в апреле прошлого года. 
 
Люди жалуются, что в этой части Алматы и так сейчас ведется активное строительство новых ЖК. Под их возведение, как говорят местные, уже отданы буквально все свободные клочки земли в районе. Участки у этих двух девятиэтажек также были проданы частникам, которые в ближайшее время намерены начать стройку. 
 
По словам местных жителей, с появлением еще одного сооружения жить станет невозможно. Уже сейчас парковочных мест на всех не хватает, машинами заставлена не только проезжая часть, но и дворы. 
 

Въезд с улицы Дунаевского в наш двор на 7 домов тоже узкий, а тут еще и стройка пятиэтажного здания. Висит знак "Тупик", как они себе это представляют? Это создаст дополнительные проблемы для въезда и выезда со двора, а также остаются проблемы с парковкой и увеличением потока людей", - заявила жительница дома номер 22 Амина. 

 
Бороться со стройкой жильцы дома намерены всеми способами. И сейчас, чтобы на их проблему обратили внимание власти, активисты на одном из балконов растянули баннер с надписью: "Мы против строительства перед нашим домом". 
 
Ранее сообщалось, что в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. 
 
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов. 
 

В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты. 

 
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток. 
 
Также известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города. 
 
В начале августа на встрече с жителями Бостандыкского района Алматы аким города Ерболат Досаев отметил, что на сегодня основной проблемой района остается массовая и точечная застройка.
 

В Павлодарской области 7 из 10 образцов школьной формы не прошли контроль

09.09.2022, 12:50 16606
В Павлодарской области 7 из 10 образцов школьной формы не прошли контроль
Фото: Depositphotos
ПАВЛОДАР. 9 СЕНТЯБРЯ - В ходе мониторинга, проведенного в августе, на объектах торговли региона отобрано и направлено на исследование в Павлодарский филиал Национального центра экспертизы 10 наименований школьной формы для детей разных возрастных групп. По результатам экспертизы несоответствия выявлены в 7 пробах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Если говорить более детально, то 7 не соответствовали в части требований к маркировке одежды, 5 не соответствовали по показателю гигроскопичности", - пояснили в пресс-службе Комитета санэпидконтроля МЗ РК.

 
В ведомстве пояснили, что согласно требованиям "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" в соответствии с функциональным назначением одежда и изделия подразделяются на продукцию 1-го, 2-го и 3-го слоев. Так, ко 2-му слою относятся изделия, имеющие ограниченный контакт с кожей пользователя, в частности платья, блузки, верхние сорочки, брюки, юбки, костюмы без подкладки, свитеры, джемперы, головные уборы (кроме летних), рукавицы, перчатки, чулочно-носочные изделия осенне-зимнего ассортимента и другие аналогичные изделия.
 

Все 10 проб отобранной школьной формы относятся к одежде 2-го слоя, поэтому здесь рассматривались такие показатели, как гигроскопичность (способность материала к поглощению водяных паров из атмосферы и удержанию их при определенных условиях), воздухопроницаемость и массовая доля свободного формальдегида в одежде 1-го, 2-го и 3-го слоя, постельном белье и готовых штучных текстильных изделиях, предназначенных для детей разных возрастных групп", - пояснили в комитете.

 
По итогам проведенной экспертизы установлено, что в 5 из 10 отобранных образцов школьной формы гигроскопичность колеблется в пределах от 1,2% до 3,4%, что заметно ниже установленной нормы (не менее 7% для школьной группы). Это одежда таких торговых марок, как "Технобренд", "Техноткань", Raila collection, Soliha collection (Кыргызстан), а также Danne Jeke (страна изготовителя не указана), проинформировали в ведомстве.
 
По всем выявленным нарушениям субъектам предпринимательства выданы предписания об устранении нарушений в ближайшее время.
 

В выходные дни в Казахстане ожидается похолодание

09.09.2022, 11:37 18081
В выходные дни в Казахстане ожидается похолодание
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане 10-12 сентября ожидается холодная осенняя погода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Антициклон, смещаясь из района Скандинавского полуострова на территорию Казахстана, обеспечит холодную осеннюю погоду. С прохождением атмосферных фронтальных разделов 11-12 сентября вероятность дождей будет отмечаться на большой части республики", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Так, согласно прогнозу синоптиков, на севере, востоке, в горных районах юго-востока страны пройдут сильные дожди с усилением ветра и выпадением града. 
 
Ночью 10-12 сентября на западе, 10 сентября на востоке, 11-12 сентября на северо-западе, 12 сентября на севере, а также в центре ожидаются заморозки на поверхности почвы - 1-3 градуса.
 

Штормовое предупреждение объявили в четырнадцати областях

08.09.2022, 21:26 28541
Штормовое предупреждение объявили в четырнадцати областях
НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Шымкента, Нур-Султана, Алматинской, Карагандинской, Улытауской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Костанайской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
9-10 сентября на большей части Алматинской области и в окрестностях Алматы сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
 
Ночью 9 сентября в северной половине Карагандинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер западный, на востоке и юге области порывы 18 метров в секунду. На западе, юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
9 сентября на большей части Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
9 сентября на востоке Акмолинской области на поверхности почвы ночью ожидаются заморозки 1 градус.
 
В Нур-Султане 9 сентября на поверхности почвы ночью ожидаются заморозки 1 градус.
 
9 сентября днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на юго-западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
9 сентября ночью в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на севере, юге области 15-20 метров в секунду. На северо-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
9 сентября ночью на юго-западе, юге Абайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на западе, в центре, юге области 15-20 метров в секунду. Ночью на западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
9 сентября на севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на востоке области на поверхности почвы заморозки 1 градус. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. 
 
9 сентября на западе, востоке и в центре Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем при грозе порывы 15-20 метров в секунду. На западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
9 сентября на севере, западе, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный, днем на севере, западе, в центре области порывы 15 метров в секунду. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
9 сентября в Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
9 сентября на севере, западе области, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. На севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе области, в горных, предгорных районах 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
В Шымкенте ночью 9 сентября ожидается гроза. Ветер северо-восточный, ночью порывы 15-20 метров в секунду.
 
9 сентября ночью на юге Павлодарской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.
 
9 сентября на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на юге, севере области порывы 15-20 метров в секунду. 
 

Два пункта пропуска на казахстанско-кыргызской границе временно не будут работать

08.09.2022, 17:34 29736
Два пункта пропуска на казахстанско-кыргызской границе временно не будут работать
БИШКЕК. 8 СЕНТЯБРЯ - Два пункта пропуска на казахстанско-кыргызской границе в Чуйской области временно приостановят работу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня в связи с обновлением технической базы единой системы учета внешней миграции с 11.00 до 14.00 и с 17.00 до 20.00 в пункте пропуска "Чалдыбар-автодорожный" на границе в Чуйской области временно приостановят пропуск граждан и машин", - сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана.

 
Также завтра, 9 сентября, с 19.00 до 21.00 временно ограничат проезд через КПП "Чон-Капка-автодорожный". 
 
Остальные пункты пропуска на кыргызско-казахстанской границе работают в штатном режиме, информирует агентство 24.kg
 

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