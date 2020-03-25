На egov.kz запущен сервис для мониторинга ситуации по коронавирусу

Нур-Султан. 24 марта. Kazakhstan Today - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и АО "Национальные информационные технологии" совместно с Министерством здравоохранения РК запустили сервисы для мониторинга ситуации по коронавирусу, передает Kazakhstan Today.





На портале www.egov.kz граждане смогут ознакомиться с интерактивной картой, на которой размещена информация о местах регистрации граждан, которые имели контакт с зараженными и находятся на домашнем или стационарном карантине. На карте также можно увидеть актуальную информацию по подтвержденным случаям заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба министерства.





Этот сервис реализован по примеру других стран (Китай, Сингапур, Корея, Израиль), борющихся с эпидемией коронавируса, и направлен на повышение бдительности населения, усиление мер гигиены и соблюдение режима карантина. Для исключения возможного инфицирования и недопущения распространения инфекции министерство здравоохранения РК рекомендует гражданам ограничить передвижение по городу и оставаться дома в период карантина", - отметили в ведомстве.





Подчеркивается, что все данные, размещенные на карте, подтягиваются из информационных систем Министерства здравоохранения Республики Казахстан в режиме реального времени. В ближайшее время аналогичный сервис также будет доступен в мобильном приложении eGovMobile. Помимо интерактивной карты, на портале eGov размещена база часто задаваемых вопросов и ответов по коронавирусу.





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