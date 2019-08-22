На Казахстан надвигаются дожди

Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - Дождливая погода ожидается в Казахстане 22-24 августа, передает Kazakhstan Today.

Холодный атмосферный фронт, вызвавший дожди и понижение температуры воздуха на севере республики, продолжит смещаться в южном направлении. В предстоящие двое суток с этим фронтом в северных, центральных и восточных областях ожидаются дожди, местами сильные, грозы, шквалистое усиление ветра и возможно град", - сообщает "Казгидромет".

По информации синоптиков, на юге в отдельных районах также возможен кратковременный дождь с грозой. А на юго-востоке дожди с грозами, сильными дождями преимущественно в горных и предгорных районах и, возможно, град ожидаются в течение всего прогнозируемого периода.

Лишь на западе и юго-западе без осадков и температура воздуха по-прежнему выше климатической нормы на 3-5 градусов, заключили в "Казгидромете".

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