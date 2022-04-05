На Кольсае мужчина прыгнул в ледяную воду ради спасения собаки

Фото: © Фото из личного архива Уалихана Бейсабаева
АЛМАТЫ. 4 АПРЕЛЯ - На одном из Кольсайских озер очевидцы сняли видео спасения провалившейся под лед собаки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Животное провалилось под лед, но один из отдыхающих немедленно бросился на выручку. Мужчина преодолел большое расстояние в ледяной воде, буквально грудью рассекая лед, и благодаря ему животное смогло выплыть на берег.
Его зовут Уалихан, он сказал что чувствует себя хорошо и с ним все в порядке", - написали очевидцы в соцсетях.
Мы отдыхали на Кольсае. Когда моя жена фотографировала меня, она на заднем фоне заметила тонущую собаку. Я действовал инстинктивно. Мы работаем на станции скорой помощи: видишь тонущего - нужно спасти", - рассказал Уалихан Бейсабаев в интервью агентству Sputnik.
По его словам, насколько холодной была вода, он понял, только когда нырнул.
Сначала лед был тонкий, но ближе к центру, ближе к собаке, лед становился толще. В одной руке у меня был камень, было трудно разбивать лед. Из-за льдинок вода была густая. (…) Я решил: раз уж вошел в воду, то надо спасти собаку", - рассказал мужчина.
Он отметил, что льдинки резали кожу, как ножи: когда он вышел из воды, то был весь в крови.
Интересный момент: когда я вышел из воды, жена побежала к нам. Я подумал, она ко мне идет, а она сняла кофточку и собаку укутала. Собака дрожала, как человек, стучала зубами, первый раз в жизни такое увидел", - вспоминает Уалихан.
Уалихану Бейсабаеву 28 лет. Он живет в Караганде с семьей, с 2014 года работает на станции скорой медицинской помощи фельдшером, где работает и его супруга. После происшествия семья продолжила свой отдых в Алматы", - пишет Sputnik.