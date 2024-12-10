На окраине Талгара обнаружили тело дяди Шерзата Полата

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Петропавловск. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Северо-Казахстанской области отменил подсветку двух вышек в Петропавловске за 200 млн тенге, объяснив решение общественным резонансом, сообщает " - Аким Северо-Казахстанской области отменил подсветку двух вышек в Петропавловске за 200 млн тенге, объяснив решение общественным резонансом, сообщает " Петропавловск.news"





Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов отметил, что инициатива акимата города вызвала вопросы у журналистов, что впоследствии создало резонанс в обществе.





Конкурс на оформление телевышек на сумму 200 млн тенге не состоится. Инициатива была отменена, как только она поступила в областной акимат", - сообщил Гауез Нурмухамбетов.





Световое оформление должно было преобразить две вышки города: старейшую телевышку на улице Брусиловского и вышку "Казахтелекома" на улице Букетова. На установку светодиодного оборудования и обслуживание предполагалось выделить 229,5 млн тенге из бюджета, распределив расходы на 2024 и 2025 годы.





Однако после бурной реакции СМИ и общественности, а также напоминания о неотложных проблемах региона, таких как восстановление после паводков и ремонт инфраструктуры, проект, требовавший выделения средств из бюджета, был аннулирован.





Решение об отмене конкурса позволит перенаправить средства на более важные задачи.