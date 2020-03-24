На пенсионера из Кокшетау завели уголовное дело за уклонение от карантина

Кокшетау. 23 марта. Kazakhstan Today - Акмолинские полицейские возбудили уголовное дело за отказ жителя Кокшетау от госпитализации на карантин, передает Kazakhstan Today.

Выяснилось, что 71-летний житель Кокшетау 19 марта прибыл из Нур-Султана, куда прилетел из Минска. Пенсионер отказался от обязательной госпитализации на карантин и, пренебрегая, установленными требованиями, вернулся домой.

Для проведения медицинского осмотра по месту проживания акмолинца были направлены сотрудники СЭС и станции скорой помощи, но мужчина отказался открыть дверь медицинским работникам", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Медики незамедлительно оповестили управление полиции города Кокшетау и другие компетентные органы.

Сотрудниками ЧС дверь квартиры была вскрыта, а пенсионер принудительно доставлен в лечебное учреждение на карантин, где у него взяты необходимые анализы и направлены для исследования в вирусологическую лабораторию", - добавили в ведомстве.

По данному факту возбуждено досудебное производство по части 1 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов).

Полицейские просят граждан соблюдать установленные меры безопасности: избегать скопления людей, использовать защитные маски, соблюдать личную гигиену, а в случае ухудшения самочувствия и появления высокой температуры, незамедлительно сообщать в лечебные учреждения.

Также предупреждают, что в отношении граждан, не соблюдающих условия чрезвычайного положения и подвергающих опасности здоровье населения, будут применяться соответствующие меры , вплоть до привлечения к уголовной ответственности.





Напомним, на данный момент в стране подтверждено 60 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 31 случай, в Алматы – 25 случаев, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай.

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