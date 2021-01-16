На реках близ Алматы ожидается подъем уровня воды

Алматы. 15 января. Kazakhstan Today - С 16 по 18 января на реках близ Алматы, в связи с потепление ожидается формирование склоновых стоков и подъем уровня воды, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает департамент по ЧС Алматы на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" СГЯ №1 от 15 января.

Ранее стало известно, что в 16-17 января ожидается повышение температурного фона в Жамбылской области. В связи с этим возможны формирования склоновых стоков, колебания и подъемы уровней воды на реках области.

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