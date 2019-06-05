На Сары-Шагане испытали новую российскую ракету системы ПРО

Москва. 4 июня. Kazakhstan Today - РФ провела успешные испытания новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

На полигоне Сары-Шаган (Республики Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Как заявил заместитель командира соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил полковник Владимир Сергиенко, "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, отметили также в пресс-службе.

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