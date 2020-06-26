На севере республики ожидается похолодание

Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - РГП "Казгидромет" предупредило жителей ряда областей о надвигающемся шторме, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу синоптиков, 26 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза, град. Ветер юго-западный, с переходом на северный, местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Вероятность шторма 85-90%.

27 июня в Костанайской области ожидается дождь, местами сильный. Местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северный, северо-западный местами 15-20 метров в секунду. Ожидается понижение температуры 26-27 июня ночью до 3-11, днем до 13-18 тепла.

27-28 июня в Северо-Казахстанской, Акмолинской областях ожидается дождь, местами сильный. Местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 27-28 июня ожидается понижение температуры ночью до 2-10, днем до 10-18 тепла.

27-28 июня в Павлодарской области ожидается дождь, местами сильный. Местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный. 27 июня ночью местами, днем на большей части 15-20, днем местами порывы 23-28 метров в секунду. 28 июня ожидается понижение температуры ночью до 5-10, днем до 10-18 тепла.

27-28 июня в Карагандинской области ожидается дождь, местами сильный. Местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный 27 июня ночью местами, днем на большей части 15-20, днем местами порывы 23-28 метров в секунду. 27-28 июня в северной части региона ожидается понижение температуры днем до 13-18 тепла.

Днем 28 июня в Восточно-Казахстанской области ожидается дождь, на юге сильный. Местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 28 июня ожидается понижение температуры днем до 15-23 тепла.

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