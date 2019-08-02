На ССГПО начали установку на спецтехнику камер панорамного обзора

Костанай. 1 августа. Kazakhstan Today - К концу года все 115 большегрузов автопарка Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного объединения будут оснащены системой видеонаблюдения "360 градусов". Таким образом здесь повышают безопасность производства, передает корреспондент агентства.

Система кругового обзора теперь будет на каждом большегрузе автомобильного парка объединения. В первую очередь она нацелена на обеспечение безопасности, позволяя оперативно фиксировать факт совершения нарушений, а также дает возможность контролировать качество работы сотрудников и общую ситуацию на объекте", - сообщили в пресс-службе объединения.

После установки 4 широкоугольных камер водитель сможет увидеть единую проекцию машины с высоты птичьего полета, а вся информация регистрируется и хранится на жестком диске.

Система кругового обзора - это система безопасности, позволяющая исключать риски, связанные со "слепыми зонами", предупреждать повреждения и, что самое важное, спасать жизни людей в условиях опасного производства", - отмечено в сообщении.

ССГПО - ведущее предприятие по добыче и обогащению железных руд в Казахстане. В его состав входят: Соколовский, Сарбайский, Качарский и Куржункульский карьеры, шахта "Соколовская", Алексеевский доломитовый рудник, фабрики рудоподготовки и обогащения, производства окатышей, управления горно-железнодорожного и автомобильного транспорта, теплоэлектроцентраль.

Основные направления производственной деятельности: добыча и переработка железных руд, доломита, известняка, строительного щебня. Основная продукция ССГПО - неофлюсованные железорудные окатыши и железорудный концентрат. Среднегодовая производительность по добыче и переработке сырой руды - 40 млн тонн.

ССГПО входит в Eurasian Resources Group.

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