На станции Кульсары ограничена посадка и высадка пассажиров

Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Посадка и высадка пассажиров на станции Кульсары временно ограничена, передает Kazakhstan Today.

АО "Пассажирские перевозки" сообщает, что в соответствии с решением главного государственного санитарного врача Жылыойского района в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 07.00 18 июня 2020 года до 2 июля 2020 года временно запрещена продажа билетов, посадка и высадка пассажиров на станции Кульсары на следующие пассажирские поезда:

- № 37/38 Мангистау - Нур-Султан - Нурлы жол;

- № 309/310 Мангистау - Актобе;

- № 313/314 Атырау - Мангистау;

- беспересадочные вагоны Алматы-2 - Кульсары, курсирующие в составах пассажирских поездов №77/ 78 и №313/314.

Посадка, высадка пассажиров на станции. Кульсары разрешена пассажирам только при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии или письма-приглашения медицинского учреждения", - говорится в сообщении АО "Пассажирские перевозки".

По информации перевозчика, пассажиры, ранее оформившие проездные документы, могут оформить возврат проездных документов и получить разницу за непроследованное расстояние или при возврате билетов получить денежные средства в полном объеме без удержаний.

Возврат платежей за билеты производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от порядка возврата и способа приобретения билета.

В связи с коронавирусной пандемией национальный перевозчик просит пассажиров соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и иметь при себе средства индивидуальной защиты", - добавили в пресс-службе.

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