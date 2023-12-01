30.11.2023, 09:42 36056
На ТЭЦ Экибастуза запустили в эксплуатацию две дымовые трубы
Летом был произведен ремонт газоходов котлоагрегатов
Фото: Instagram/ete_ekb
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Экибастуз. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ТОО "Экибастузтеплоэнерго" рассказали о проведенном ремонте на Экибастузской ТЭЦ.
Летом 2023 года на Экибастузской ТЭЦ был произведен ремонт газоходов котлоагрегатов №№ 5-9 и 11-15. Некоторые участки были практически полностью демонтированы и смонтированы заново. Произведены очистные работы, что позволит улучшить проходимость, газообмен, а следовательно, и производительность котлоагрегатов", - отметили на предприятии.
Кроме того, завершены работы по ремонту дымовых труб.
Завершен капитальный ремонт дымовой трубы № 3, в том числе очистные работы, работы по ремонту внутренней футеровки, включая оштукатуривание поврежденных участков. Проведена кислотоупорная обработка, ремонт чугунного оголовка, проведены работы по восстановлению наружного бетонного слоя, по покраске и установке специального освещения. Выполнен текущий ремонт дымовой трубы № 2. Обе трубы уже запущены в эксплуатацию", - проинформировали в "Экибастузтеплоэнерго".
Напомним, череда аварий, начавшаяся в ноябре прошлого года на теплосетях Экибастуза, оставила горожан без тепла в холодное время года. В городе был объявлен режим ЧС.
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29.11.2023, 10:47 72936
Незаконную продажу криптовалюты почти на 100 млн тенге выявили в Карагандинской области
Подозреваемый осуществлял свою деятельность без специальной лицензии
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Караганда. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование проводится департаментом АФМ по Карагандинской области в отношении гражданина, который осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность с оборотом электронных цифровых активов через криптобиржу.
По предварительному заключению, сумма поступлений криптовалюты на кошелек с начала 2020 года по февраль 2023 года превысила 205 тысяч долларов США, или почти 95 миллионов тенге. Установлено, что подозреваемый осуществлял продажу криптовалюты через переводы на бирже BINANCE на криптокошельки покупателей с криптокошельков своего сына", - проинформировали в АФМ.
Согласно информации МФЦА, лицензий на осуществление обменных операций в качестве юридического лица ни у одного из указанных лиц не имелось.
Зарегистрировано досудебное расследование. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит", - отметили в пресс-службе АФМ.
27.11.2023, 14:41 161151
Владельцев автомобилей на газе обяжут устанавливать специальный знак
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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 2024 года вводится обязательная установка специального знака на автомобилях с газобаллонным оборудованием.
Приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции внесены дополнения в национальный стандарт "Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения", разработанные КазСтандартом.
Данный стандарт является обязательным, так как указан в виде ссылки в правилах дорожного движения.
Изменения вводятся в действие с 1 января 2024 года. Они предусматривают обязательное размещение специального знака на автомобилях с газобаллонным оборудованием. Знак представляет собой равносторонний треугольник желтого цвета с каймой черного цвета с восклицательным знаком и надписью GAS.
Этот знак должен быть установлен так, чтобы при въезде в закрытые паркинги автомобиль был легко узнаваем.
Переоборудование на газ не всегда проводится с соблюдением всех требований безопасности. К сожалению, иногда такие транспортные средства являются потенциально опасными для наших граждан. В связи с чем въезд транспортных средств, переоборудованных на газ, на закрытые стоянки запрещен. Именно для идентификации таких автомобилей и администрирования таких запретов введен специальный знак", - отметил председатель Комитета технического регулирования и метрологии Куаныш Еликбаев.
Напомним, в Казахстане с 2024 года подорожает автогаз.
27.11.2023, 14:11 162501
Спас пассажиров автобуса: министр обороны наградил восьмиклассника медалью "Ел қорғаны"
В родной школе подростку подарили ноутбук
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Конаев. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны Руслан Жаксылыков наградил восьмиклассника медалью "Ел қорғаны" за предотвращение аварии, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Ведомственную награду юному участнику детско-юношеского движения "Жас сарбаз" Акжолу Герою от имени главы оборонного ведомства вручил командующий Десантно-штурмовыми войсками ВС генерал-майор Алмаз Джумакеев. В мероприятии приняли участие командование, личный состав десантников, родители Акжола и воспитанники движения "Жас сарбаз", говорится в информации.
В критической ситуации Ваш сын доказал, что он не просто носитель громкой фамилии, а настоящий Герой", - говорится в благодарственном письме министра обороны родителям Акжола.
22 ноября ученик восьмого класса лицея № 24 поселка Отеген батыр Илийского района Акжол Герой сел в маршрутный автобус номер 219. Во время движения водителю стало плохо. Заметив это, Акжол кинулся к шоферской кабине и нажал на тормоз. Автобус остановился буквально в полуметре от забора жилого дома. Мгновенная реакция восьмиклассника помогла избежать тяжелых последствий. По словам очевидцев, юноша предотвратил серьезную аварию.
В родной школе подростку подарили ноутбук. Аким Алматинской области Марат Султангазиев также вручил юноше благодарственное письмо и сотовый телефон.
26.11.2023, 17:50 207921
В Костанайской области разрушается дорога за 400 млн тенге
Когда подрядчик устранит недочеты, неизвестно
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Костанай. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители села Родина в Костанайской области жалуются на некачественный ремонт дорог, передает корреспондент агентства.
Когда здесь проходят грузовые машины, они задевают край дороги, и он уже начинает разрушаться. В трещины вода попадает и покрытие не выдерживает. Хорошее дело для людей сделали, но, если так и дальше пойдет, дороги надолго не хватит", - рассказал телеканалу "Хабар 24" житель поселка Родина.
По договору заасфальтировать улицы в поселке Родина подрядчик обещал в середине лета. Однако фактически объект до сих пор не сдан. Комиссия выявила многочисленные нарушения в работе.
В проекте не было даже благоустройства тротуаров, люди ходят прямо по проезжей части. Средний ремонт на 17 улицах поселка обошелся в 406 млн тенге. При этом подрядчик в график не уложился. На него подали в суд, чтобы признать недобросовестным. У технического надзора тоже есть претензии к проекту.
Нарушения были по укладке асфальта, асфальтовой смеси. Где-то был неправильный слой уложен, не столько, сколько нужно сантиметров в основании асфальта. Качество асфальта оставляло желать лучшего. Возле дорог они должны основание щебня уложить правильно, чтобы съезд машины был", - добавила исполняющий обязанности акима Родинского сельского округа Елена Реджепова.
26.11.2023, 17:19 209281
Умеренная магнитная буря наблюдается на Земле в воскресенье
Магнитная буря может оказать влияние на метеочувствительных людей
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Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Геомагнитное поле 26 ноября ожидается неустойчивое, 27 ноября - возможно слабо возмущенное, сообщает Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Российского института прикладной геофизики.
Продолжается магнитная буря", - говорится в сообщении службы.
По данным специалистов, степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G2, означающего "умеренно" по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".
Уровень G2 говорит о том, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах. Также вероятны перебои в радионавигации, нарушения высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния фиксируются до широт в 50 градусов.
Вспышечная солнечная активность ожидается умеренная, есть вероятность вспышек класса Х", - отмечается в сообщении.
Вспышки класса Х считаются самыми мощными вспышками на Солнце. Во время подобных вспышек на дневной стороне Земли уровень радиопомех экстремально сильный.
Напомним, в начале ноября жители Казахстана стали свидетелями "северного сияния", явления крайне редкого для нашего края. Ученые объяснили феномен высокой солнечной активностью и магнитными бурями.
26.11.2023, 09:25 221536
В Алмалинском районе Алматы часть потребителей осталась без энергоснабжения
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Алматы. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье утром в Алмалинском районе Алматы произошло плановое отключение электроэнергии, сообщает "Алатау жарык компаниясы".
По данным сайта компании, районы погашения: улицы Макатаева, Желтоксан, Айтеке би, Гоголя, Наурызбай батыра, Абылай хана, Панфилова, Казыбек би, Чайковского и Толе би.
Отмечается, что причиной отключения электроэнергии стала "замена оборудования/реконструкция" на РЭС-1 и РЭС-2. Ожидаемое время включения - 17.00.
Также сообщается, что 27 ноября на РЭС-7 будет произведено плановое отключение электроэнергии. В период с 9.00 до 17.00 без электроснабжения останутся жители микрорайона Аксай-2 Ауэзовского района, дома: 63, 67, 67/1, 53 - 54, 53а, 54а, 64а, 66а. Период отключения: с 9 утра до 17.00.
В субботу вечером сообщалось об аварийном отключении на РЭС-2, без электроснабжения остались улицы Толе би, Ауэзова, Курмангазы и проспект Гагарина.
Напомним, в конце октября в Астане произошло аварийное отключение электроснабжения на десяти подстанциях. В связи с этим регулировка дорожного движения на улицах города осуществляется сотрудниками полиции вручную. Авария повлияла на работу систем водоснабжения и водоотведения на главной подстанции НФС, где три ввода остались без электроэнергии.
Стоит отметить, что алматинцы регулярно жалуются на уплотняющую застройку, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
Аким мегаполиса Ерболат Досаев в ходе заседания правительства в декабре прошлого года сообщил, что Алматы сталкивается с превышением нагрузки на инженерные сети из-за системных ошибок в проектировании и строительстве.
В августе президент Казахстана в ходе совещания по вопросам развития города Алматы подчеркнул, что решение основных проблем развития мегаполиса требует принятия системных мер.
24.11.2023, 11:50 296581
Психически нездоровый мужчина выбросил из окна малолетнего ребенка в Шымкенте Дополнено
Фото: Otyrar
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Шымкент. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, выбросил из окна четвертого этажа своего малолетнего племянника.
23 ноября поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее брат, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, выбросил из окна квартиры на 4-м этаже ее годовалого сына. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции и прокуроры. По факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 "Покушение на убийство", - сообщает телеканал Otyrar.
Мальчика с различными телесными повреждениями доставили в больницу.
40-летний подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводятся все необходимые следственные мероприятия.
Дополнено 24.11.2023, 18.15
В управлении здравоохранения Туркестанской области рассказали о состоянии выброшенного из окна четвертого этажа ребенка.
Как сообщает Оtyrar.kz, он сейчас находится в областной детской больнице Туркестанской области. Ребенка госпитализировали в отделение общей реанимации. Оказана экстренная интенсивная помощь, собран консилиум в составе нейрохирурга, абдоминального хирурга, травматолога, реаниматолога.
Решением консилиума проведено КТ головного мозга, позвоночного столба, органов грудной клетки и брюшной полости. Проведена экстренная операция: диагностическая лапараскопия. Диагноз: ушиб головного мозга тяжелой степени, ушиб легких, ушиб передней брюшной стенки. На данный момент состояние ребенка расценивается как тяжелое. Проводится интенсивная терапия", - добавили в управлении здравоохранения региона.
В Казахстане регулярно происходят шокирующие случаи издевательства и насилия над детьми.
В сентябре пьяный житель СКО угрожал выбросить из окна свою новорожденную дочь. В Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка. В Экибастузе мать убила семилетнюю дочь.
Также сообщалось о смерти восьмимесячного ребенка в поселке Шидерты Павлодарской области. По словам местных жителей, младенец умер от истощения, а остальные дети в этой семье находятся "на грани".
Напомним, в Казахстане разрабатывают поправки по ужесточению ответственности за бытовое насилие, в том числе в отношении детей.
24.11.2023, 11:20 274641
Китайские авиакомпании увеличивают рейсы между Казахстаном и Китаем
Фото: КГА
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Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Китайские авиакомпании планируют увеличить рейсы между Казахстаном и Китайской Народной Республикой, сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации РК.
В частности, авиакомпания China Southern Airlines сообщила, что с 23 января следующего года планирует открыть рейсы по новому маршруту Алматы - Пекин с частотой 3 рейса в неделю.
Вместе с тем при повышении спроса авиакомпания China Southern Airlines готова рассмотреть вопрос увеличения количества рейсов по действующим маршрутам из Алматы в Урумчи и Сиань, а также из Астаны в Урумчи с весенне-летнего сезона 2024 года, заявили в КГА.
В свою очередь авиакомпания Loong Airlines в декабре этого года планирует увеличить количество выполняемых рейсов по маршруту Алматы - Ханчжоу с 3 до 4 в неделю.
В случае повышения пассажиропотока в следующем году авиакомпания планирует увеличить количество рейсов до 7 в неделю. Также авиакомпания изучает вопрос открытия рейсов по авиамаршрутам Астана - Ханчжоу, Астана - Ченду и Алматы - Ченду в 2024 году", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, авиакомпания Air Chinа сообщила, что рассматривает вопрос увеличения количества выполняемых рейсов с 2 до 3 в неделю по маршруту Астана - Сиань - Пекин.
При этом авиакомпанией также будет рассмотрен вопрос выполнения третьего рейса в неделю напрямую между двумя столицами без посадки в город Сиане.
В целом в период весенне-летней навигации 2024 года ожидается, что количество рейсов между странами, выполняемых китайскими авиакомпаниями, увеличится до 30 рейсов в неделю по действующим и новым авиамаршрутам", - добавили в комитете.
Напомним, соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики, подписанное 17 мая 2023 года в городе Сиане (КНР), вступило в силу 10 ноября 2023 года.
Согласно статье 1 данного соглашения граждане двух стран освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей. При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.
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