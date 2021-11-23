На трассах в двух областях ограничено движение транспорта

НУР-СУЛТАН. 22 НОЯБРЯ - Ограничения на ряде участков республиканских трасс ввели в двух областях Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации МИИР, 22 ноября, в 16.20, в связи с метелью и гололедом в Восточно-Казахстанской области введено ограничение движения для грузового с прицепом и полуприцепом и общественного автотранспорта на следующих автомобильных дорогах:
- Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ, 15-й - 105-й километры, участок поселок Белоусовка - город Риддер.
- Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ, 15-й - 103-й километры, участок поселок Глубокое - граница РФ.
22 ноября, в 17.30, в Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий в Восточно-Казахстанской области, введено ограничение движения для пассажирских видов автотранспорта на автодороге Алматы - Усть-Каменогорск, 558-й - 615-й километры, участок город Ушарал - граница Восточно-Казахстанской области (участок на реконструкции СITIC Cоnstraction).