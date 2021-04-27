На улицах Алмалинского района Алматы обновят дорожное полотно и установят светильники

Алматы. 26 АПРЕЛЯ - На 12 улицах Алмалинского района города Алматы обновят дорожное полотно, это 15 километров дорог. О том, как продвигается ремонт дорог, рассказал аким Алмалинского района Серик Кусаинов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам акима, в Алмалинском районе 110 улиц общей протяженностью 173,3 километра, являющихся дорожной и транспортной артерией города.

В текущем году обновим 15 километров дорожного полотна на 12 улицах. Работы ведутся вдоль улицы Варламова, а также идет ремонт транспортной развязки на Райымбека - Розыбакиева. Планируем строительство более 6 километров тротуарной сети. Начнем реконструкцию 33,9 километров арычных сетей", - сообщил Кусаинов.

Он также рассказал, что в этом году 4 перекрестка района будут оснащены светофорами, а также 9 пешеходных переходов будут модернизированы регулируемыми светофорами.

По его информации, уже обустроен тротуар вдоль улицы Нурлы Жол между улицами Карасай батыра и Богенбай батыра (190 метров), обустраивается тротуарная сеть по улице Амангельды от Абая до Курмангазы.

"В настоящее время ведутся работы по текущему ремонту 84 неосвещенных и частично освещенных участков, в 1-м квартале установлено 143 уличных светильника. Проведена работа по освещению 12 монументальных памятников", - проинформировал глава района.

Старое уличное освещение заменят на энергосберегающие LED-светильники вдоль 7 улиц: Желтоксан, Наурызбай батыра, Розыбакиева, Шевченко, Абая (от реки Есентай до границ района), Байтурсынова, Манаса.

Благодаря предпринимаемым мерам в районе снизилась преступность всем линиям более чем на 30%. В случае их регистрации практически все раскрываются по горячим следам. Так, пятью модульными стационарными постами полиции в Алмалинском районе осуществлено 318 приемов граждан и выявлено 113 административных правонарушений", - добавили в пресс-службе городского акимата.

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