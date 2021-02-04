На улицах в Казахстане появится кнопка SOS

Нур-Султан. 3 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане на улицах города будут установлены кнопки SOS для связи с Центром оперативного управления в случае каких-либо происшествий. Об этом на брифинге сообщил замминистра внутренних дел Сакен Сарсенов, передает Kazakhstan Today.

По словам замглавы МВД, "тревожная кнопка" уже запущена в пилотном режиме на трассе в Акмолинской области, вблизи поселка Талапкер.

Эти устройства сейчас будут установлены в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и Туркестане. Они будут находиться в парках, в безлюдных местах и вблизи мест скопления людей. Граждане смогут в случае, если у них разрядился телефон или еще что-то, нажать эту кнопку", - рассказал Сакен Сарсенов.

По его словам, при нажатии на кнопку SOS сигнал поступит в Центр оперативного управления, где на карте отобразится местоположение вызова. Сотрудник ЦОУ будет видеть транслируемое с этого места видео и слышать звонящего.

Если гражданин действительно нуждается в помощи, сотрудник ЦОУ направит к нему наряд полиции", - уточнил замминистра.

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