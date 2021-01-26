В Казахстане запустят систему отслеживания местоположения ребенка "Найди меня"

Нур-Султан. 25 января. Kazakhstan Today - В Казахстане запустят электронную систему отслеживания местоположения ребенка "Найди меня". Об этом рассказал официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает Kazakhstan Today.

Как рассказал представитель МВД, ведомство планирует запустить в этом году ряд пилотных проектов.

Это система детской безопасности "Найди меня", позволяющая отслеживать местоположение ребенка", - сообщил спикер.

Он пояснил, что будет запущено мобильное приложение по мониторингу трекеров, работающих в сети Bluetooth, которое будет устанавливаться на смартфоны родителей. А трекеры надо будет прикреплять к одежде ребенка или рюкзакам.

В случае утери связи с ребенком родитель включает в приложении режим поиска маяка трекера. Кроме того, система будет интегрирована с центром оперативного управления, а значит сигнал о розыске ребенка автоматически будет поступать в полицию", - разъяснил Ораз.

Он также сообщил, что на улицах и в общественных местах планируется размещение устройства экстренного вызова, так называемой кнопки SOS, при нажатии на которую можно будет передать сообщение о правонарушении или обратиться за помощью в полицию.

Также министерством внедряется мобильное приложение 102.

По нему также можно будет сообщить о правонарушении. Подать заявление или обращение можно не только посредством телефонной связи, но и мессенджеров и социальных сетей", - добавил представитель МВД.

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