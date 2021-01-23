На всей авто- и спецтехнике Казводхоз установлена система GPS-мониторинга

В пресс-службе ведомства отметили, что установка GPS-датчиков осуществляется только на принципах аренды и открытого закупа из конкурентного рынка. Аренда датчиков позволяет значительно снизить затраты филиалов, так как стоимость датчиков варьируется в пределах 40-50 тыс. тенге, тогда как стоимость аренды составляет всего 2 тыс. тенге в месяц.
Кроме того, датчик можно демонтировать с техники в любое время - в случае ее списания, продажи, выхода из строя и других ситуациях - или же установить на другую технику.
На сегодня оцифровано 645 транспортных средств филиалов, или 76,8% от общего количества техники, подлежащей установке GPS-датчиков.
По завершению установки GPS-датчиков будет продолжена работа по автоматизации отчетности, реорганизации транспортных диспетчерских, сокращению потребления ГСМ и повышения эффективности использования транспорта и спецтехники предприятия.
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