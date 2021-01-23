На всей авто- и спецтехнике Казводхоз установлена система GPS-мониторинга

Нур-Султан. 22 января. Kazakhstan Today - РГП "Казводхоз" при Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК для оптимизации эксплуатационных расходов реализовало пилотный проект по оснащению служебного автотранспорта, в том числе во всех филиалах, датчиками GPS-мониторинга, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе ведомства отметили, что установка GPS-датчиков осуществляется только на принципах аренды и открытого закупа из конкурентного рынка. Аренда датчиков позволяет значительно снизить затраты филиалов, так как стоимость датчиков варьируется в пределах 40-50 тыс. тенге, тогда как стоимость аренды составляет всего 2 тыс. тенге в месяц.

Кроме того, датчик можно демонтировать с техники в любое время - в случае ее списания, продажи, выхода из строя и других ситуациях - или же установить на другую технику.

На сегодня оцифровано 645 транспортных средств филиалов, или 76,8% от общего количества техники, подлежащей установке GPS-датчиков.

По завершению установки GPS-датчиков будет продолжена работа по автоматизации отчетности, реорганизации транспортных диспетчерских, сокращению потребления ГСМ и повышения эффективности использования транспорта и спецтехники предприятия.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства