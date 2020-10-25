На выплату надбавок медработникам выделено более 136 млрд тенге

Нур-Султан. 24 октября. Kazakhstan Today - Надбавки медработникам будут выплачиваться до конца года, на эти средства выделены средства в сумме 136,8 млрд тенге. Об этом сообщили в ходе заседания коллегии Министерства здравоохранения РК по обсуждению поручения президента и подготовки ко второй волне COVID-19, передает Kazakhstan Today.

С марта 2020 года по сегодняшний день медицинским работникам осуществлены стимулирующие выплаты на сумму 84,4 млрд тенге. Надбавки будут выплачиваться до конца года, на эти средства выделены средства в сумме 136,8 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе МЗ РК.

В ведомстве напомнили, что главой государства поставлена задача поэтапного повышения заработной платы врачей, начиная с текущего года и довести к 2023 году до уровня два раза выше средней заработной платы в экономике.

На повышение заработной платы 247 тыс. медицинских работников предусмотрены в 2021 году расходы в объеме - 222,3 млрд тенге, в 2022 году - 361,7 млрд тенге, в 2023 году - 557,5 млрд тенге. Таким образом, в 2023 году средняя заработная плата врачей составит порядка 561 тыс. тенге", - отметил в ходе заседания министр здравоохранения РК Алексей Цой.

В ведомстве проинформировали, что для поддержки молодых врачей на селе в 2019 году подъемные пособия выплачены 849 специалистам, представлено жилье 659 специалистам, иные меры социальной поддержки оказаны 142 специалистам. В 2020 году, согласно потребности практического здравоохранения, трудоустроено 2327 молодых специалистов. Общая обеспеченность врачами по стране составляет более 74 тыс. специалистов. Обеспеченность востребованными специалистами по борьбе с СOVID-19 составила 28 тысяч.

Другим немаловажным аспектом, отмеченным в послании, является производство в Казахстане всех базовых лекарств и медицинских изделий. В рамках реализации этих поручений Министерством индустрии и инновационного развития совместно с Министерством здравоохранения разработан проект Комплексного плана по развитию фармацевтической и медицинской промышленности на 2020-2025 годы.

Для создания современной, конкурентоспособной, доступной и эффективной системы здравоохранения, необходимо обеспечить развитие инфраструктуры здравоохранения. В рамках выполнения этих поручений в регионах возводятся 13 модульных инфекционных больниц, а также осуществляется ремонт трех объектов в городах Усть-Каменогорск и Тараз.

С целью консолидации научно-медицинского потенциала страны по реагированию на текущие и вероятные эпидемиологические угрозы до конца 2023 года, в городах Нур-Султан и Алматы будут возведены два многопрофильных научно-исследовательских центра инфекционных заболеваний по 500 койко-мест. Для обеспечения 50% обновления коечного фонда к 2025 году в регионах страны будут созданы 20 крупных современных медицинских центров за счет средств государственно-частного партнерства. Это многопрофильные больницы, которые будут оказывать весь спектр высокотехнологичной медицинской помощи населению в соответствии с международными требованиями качества.

Глава государства поручил кардинально пересмотреть подходы к организации первичной медико-санитарной помощи. В настоящее время Министерством разрабатывается соответствующий план по улучшению оказания первичной медико-санитарной помощи на 2021-2023 годы, включающий мероприятия по улучшению доступности первичной медико-санитарной помощи прежде всего сельским жителям.

Для улучшения доступности медицинской помощи закупаются 100 передвижных медицинских комплексов на базе автобуса для сельских населенных пунктов, из которых 25 единиц уже поставлены в регионы. Кроме того, ближайшие три года планируется обеспечить сельские населенные пункты врачебными амбулаториями и фельдшерско-акушерскими пунктами.

По итогам коллегии Алексей Цой дал поручения руководителям ведомств и структурных подразделения Министерства здравоохранения по выполнению данных мероприятий в рамках общенационального плана и наполнил о личной ответственности за их реализацию.





Ранее сообщалось, что в Казахстане отменяются компенсационные выплаты медработникам, заболевшим КВИ . В Минздраве отметили, что в дальнейшем при допущении заболевания на работе меры поддержки должны быть оказаны за счет медицинской организации, что станет дополнительной мотивацией для руководителей медицинских организаций по обеспечению своих медработников необходимыми средствами защиты.

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