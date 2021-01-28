На юге Казахстана ожидается потепление, дождь и снег

Нур-Султан. 27 января. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на 28-30 января 2021 года, передает Kazakhstan Today.

Если в начале периода отрог антициклона еще сохранит погоду преимущественно без осадков практически на всей территории страны, то уже с 29 января на западные регионы начнет оказывать влияние Северо-западный циклон. С 30 января на южные области будет оказывать влияние Южный циклон. Циклоны принесут осадки в виде дождя и снега, а также существенное повышение температурного фона", - говорится в сообщении синоптиков.

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