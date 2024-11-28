27.11.2024, 11:15 46256

На заседании Российско-Казахстанского делового совета обсудили возможности бизнес-сотрудничества двух стран

Экономики Казахстана и России имеют все необходимое для углубления промышленного сотрудничества
Уфа. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании Российско-Казахстанского делового совета обсудили развитие совместных торговых и инфраструктурных проектов, поделились наработанным опытом, существующими проблемами и возможностями их решения, передает корреспондент агентства.

Охарактеризовать отношения России и Казахстана можно одним словом - стабильность. Годовой товарооборот двух стран на протяжении ряда лет составляет 27-28 млрд долларов. Он выверен по всем направлениям сотрудничества, хорошие показатели у нас по инвестициям. Российский бизнес в Казахстане представлен более чем в 9 тысячах предприятий. Есть флагманские, якорные проекты, которые сегодня реализуются. Общая их сумма составляет более 16 млрд долларов. В том, что сохраняется стабильность в отношениях, что имеем такие высокие показатели, немаловажную роль играет Российско-Казахстанский деловой совет", - подчеркнул модератор заседания вице-президент торгово-промышленной палаты Владимир Падалко.


Исполнительный директор Российско-Казахстанского делового совета Наталья Крючкова в свою очередь отметила, что форум межрегионального сотрудничества двух стран - это прежде всего возможность бизнес-диалога.

Исторически эта площадка объединяла приграничные регионы, а со временем стала объединять все регионы и области двух стран. Сегодня перед нами стоит задача в рамках форума ответить на те вопросы, которые ставят перед нами современные реалии. Бизнес продолжает развиваться как в России, так и в Казахстане. Сегодня мы рассматриваем потенциал торгово-экономического сотрудничества. И опираемся не только на торговлю, но и на обрабатывающую промышленность. Создание товаров с добавленной стоимостью через совместное производство - для нас это важно", - отметила эксперт.


Представитель казахстанского отделения РКДС, заместитель председателя правления национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" Тимур Жаркенов также подметил, что для бизнесменов Казахстана очень важна организация совместных промышленных производств.

Экономики Казахстана и России имеют все необходимое для углубления промышленного сотрудничества. У нас есть успешные примеры совместного производства тракторов, переработки металлов и угля, и этот потенциал остается высоким. Конечно, сегодня острая проблема - это наши транспортные коридоры и транзитный потенциал. Мы над этим усиленно работаем. Сегодня в Актау строится контейнерный хаб. Он позволит увеличить транспортировку контейнеров в Транскаспийском направлении через Азербайджан, Грузию, Турцию и переориентировать часть транзитных грузов, следующих из Китая в Европу. Еще одна тема, которую нам предстоит сегодня обсудить, - это тема синергии науки и технологий. За этим будущее", - заявил Тимур Жаркенов.


Он также поделился тем, что нацпалата "Атамекен" активно участвует в формировании предпринимательской среды, помогает выработке стабильных налоговых режимов, участвует в судебных спорах между предпринимателями. При поддержке нацпалаты сегодня реализуется 755 инвестпроектов. Заинтересованные в развитии бизнеса в Казахстане могут зайти на площадку палаты и получить бизнес-предложения по всем регионам страны, в том числе найти партнеров.

В рамках заседания РКДС собравшиеся делились наработанными практиками сотрудничества.

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач в своем выступлении отметил, что деловой совет двух стран ведет свою работу и активно, и профессионально.

Вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Кайрат Торебаев отметил, что уже 12-й год участвует в форуме и в этом году Башкортостан очень высоко поднял планку организации мероприятия. Он также подчеркнул, что сотрудничество России и Казахстана выгодно обеим сторонам.

Возникающие проблемы мы решаем на различных площадках, в том числе в рамках этого форума. В Казахстане сегодня сосредоточено 23 тысячи российских предприятий, это очень много, и говорит о том, что взаимоотношения будут расти и дальше. У нас сотни крупных совместных проектов. Сегодня мы привезли на В2В-встречу около сотни бизнесменов из Казахстана, они заинтересованы найти партнеров, заключить новые соглашения. В Казахстане также существует множество инструментов поддержки бизнеса: как финансовые, так и нефинансовые", - добавил Кайрат Торебаев.


Напомним, форум проходит 26-27 ноября в Уфе на базе нового Дворца борьбы. Участников ждет насыщенная деловая и культурная программа. По итогам юбилейного форума страны подпишут программу межрегионального и приграничного сотрудничества, которая включает около 140 мероприятий в 12 различных отраслях.

Для освещения сотрудничества между Казахстаном и Россией и участия в XX Форуме межрегионального сотрудничества РФ и РК в Уфе Россотрудничеством Казахстана был организован пресс-тур для представителей СМИ.
 
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Теги:РФРКсотрудничество

новости по теме

28.11.2024, 12:04 8576

Год казахстанского туризма в Китае: поток посетителей из КНР вырос на 50%

Количество поездок казахстанцев в Китай увеличилось на 31%
Год казахстанского туризма в Китае: поток посетителей из КНР вырос на 50%
Фото: Depositphotos
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Поток посетителей из Китайской Народной Республики в Республику Казахстан вырос на 50%, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта РК.

Количество поездок казахстанцев в Китай увеличилось на 31%, а поток гостей из КНР в Казахстан вырос на 50%. За 10 месяцев 2024 года нашу страну посетили 550 тысяч человек, тогда как за весь 2023 год этот показатель составил 367 тысяч. Это свидетельствует о растущем интересе к нашим странам и эффективности реализованных в рамках Года туризма проектов", - проинформировали в министерстве.


Сообщается, что в этом году проведены дни туризма городов и регионов Казахстана, а также тематические недели, посвященные различным видам туризма, в Пекине, Сиане, Шанхае, Гонконге и Урумчи.

Казахстан был представлен на четырех международных туристических выставках - COTTM, ITB China, ITE Hong Kong. Также организованы крупные концерты в провинциях Шаньдун и Хэбэй. На выставках "Золотой человек" и "Великая степь" были представлены экспонаты из фонда Национального музея РК", - добавили в ведомстве.


Напомним, 2024 год объявлен Годом туризма Казахстана в Китае.
 
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Теги:КНРРКтуристы
27.11.2024, 18:30 28801

В Астану прибывают высокопоставленные гости для участия в саммите ОДКБ  

Прибыл Александр Лукашенко и Сергей Шойгу
В Астану прибывают высокопоставленные гости для участия в саммите ОДКБ
Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астану прибывают высокопоставленные гости для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности, передает корреспондент агентства.

В частности, с рабочим визитом в Казахстан прибыл президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба лидера страны.

В Астане 28 ноября глава белорусского государства примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Лидеры стран обменяются мнениями о международной и региональной ситуации, ее влиянии на безопасность государств - членов ОДКБ, обсудят итоги сотрудничества и перспективы дальнейшего развития системы коллективной безопасности", - заявили в пресс-службе.


Фото: president.gov.by

Уточняется, что по итогам саммита стороны планируют подписать ряд документов. В их числе заявление в связи с предстоящей 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Также для участия в совместных заседаниях Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности и сессии Совета коллективной безопасности в Астану прибыл секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, сегодня Путин с государственным визитом прибыл в Казахстан.
 
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Теги:АстанаЛукашенкоприбытие
27.11.2024, 17:02 34036

Исследование: Сокращение дневного времени может повлиять на рост преступности

Сокращение дневного времени между 19.00 и 21.00 увеличивает преступность на 20%
Исследование: Сокращение дневного времени может повлиять на рост преступности
Фото: Depositphotos
Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская исследовательница Дарина Жунусова изучила опыт Чили, где с сокращением дневного времени на 20% выросла преступность.

Исследование в Чили показало, что сокращение дневного времени между 19.00 и 21.00 увеличивает преступность на 20%", - написала Жунусова в Instagram, ссылаясь на данные исследований, проведенных в данной стране.


Она уточнила, в Чили действует система сезонного перевода часов, чтобы максимально использовать естественное освещение. Исследование показало, что перевод часов осенью, когда сокращают светлые часы вечером, увеличивает преступность на 17-20%, а весной, напротив, снижает ее. Ученые связывают это с тем, что преступники предпочитают действовать в темное время суток.

Казахстанка провела параллель данных чилийского исследования с внедрением единого часового пояса в Казахстане. Перевод часов затронул 80% населения страны.

Теперь в некоторых регионах население теряет светлые саамы вечером, включая ключевой период между 19.00 и 21.00 (…) Это может сделать такие регионы более уязвимыми с точки зрения уличной безопасности", - подчеркнула Жунусова.


Она отметила, что власти Казахстана любят ставить в пример Китай, где действует единый часовой пояс, но при этом она отмечает, что 94% населения КНР сосредоточены в восточной части страны, где пекинское время максимально точно соответствует естественному световому режиму. Тогда как Казахстан географически расположен в четырех часовых поясах и население распределено более равномерно, чем в Китае.

Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта 2024 года перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.

В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А один из инициаторов смены часового пояса Болат Нурхожаев, который выступал экспертом по хронобиологии, имеет образование строителя.

Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они собрали более 90 тысяч живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.

В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время.
 
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Теги:Исследованиечасовой пояс
26.11.2024, 20:25 70601

Сибирская язва в Атырау: погибли еще две коровы

В зоне карантина проведена полная дезинфекция
Атырау. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау от сибирской язвы погибли еще две коровы. Таким образом, всего в городе зарегистрировано три случая гибели животного от сибирской язвы на территории убойного цеха крестьянского хозяйства "Асыл-Агро", сообщает Telegram-канала Atyrau-online.

По словам заместителя акима области Жасулана Бисембиева, в Атыраускую область 80% КРС на убой поставляется из Западно-Казахстанской области.

На днях погибли еще две коровы. Две из них привезенные из ЗКО и одна корова из Курмангазинского района. Скорее всего, она заразилась уже в цехе. Сейчас в зоне карантина проведена полная дезинфекция. Все животные повторно привиты. Здоровых переселили в чистую зону. На месте работают 10 человек, среди них - специалисты из Актобе, все они обеспечены СИЗами. Карантин в данном убойном цехе продлится до середины декабря", - сообщил Жасулан Бисембиев.


Напомним, в Атырау закрыли убойный цех на скотном рынке из-за сибирской язвы. Болезнь подтвердилась у павшей коровы. Позже пала еще одна корова. 17 человек, контактировавших с больными животными, поместили под карантин. Одного из них госпитализировали из-за повышения температуры.

В 2023 году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности. По его словам, количество случаев заболевания бруцеллезом в 2020-2021 годах увеличилось на 2%, сибирской язвой - в 6 раз, лептоспирозом - в 5 раз, анаэробной энтеротоксемией - в 5 раз, вирусной диареей и инфекционным ринотрахитом - на 113%.

В конце июля 2022 года казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.

В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
 
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Теги:ГибельСибирская язвакорова
26.11.2024, 15:35 80401

В Алматинской области снесут многоквартирный комплекс

Проверка ГАСК региона выявила 23 объекта незаконного строительства
Конаев. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотни нарушений строительных норм и правил выявили за прошедший месяц инспекторы государственной архитектурно-строительной инспекции Алматинской области.

По итогам проверок составлено 78 административных материалов. 28 из них переданы в областные суды, а нарушителям, в отношении которых не было возбуждено уголовное дело, выписаны штрафы на общую сумму 14 644 140 тенге. В ходе проверок выявлено 23 объекта незаконного строительства. Материалы по ним также направлены в суд для принятия соответствующих мер", - рассказали в акимате Алматинской области.


По данным ведомства, незаконные постройки, в том числе многоквартирный комплекс в Талгарском районе, подлежат сносу. Уже снесены 4 самостроя, по 7 объектам направлены иски о сносе.

Также выявлены многочисленные нарушения в ходе строительства учебного корпуса в Конаеве, систем канализации в ЖК "Eco-Park Alatau" и плотин в Райымбекском районе. К ответственности привлечены подрядчики и организации технического надзора. За проступки привлечена 61 строительная компания, две из которых две - ТОО "Sheberbuild" и ТОО "Жаңарту" лишились лицензий по решению суда.

Напомним, в Астане начали снос незаконного жилого комплекса.
 
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Теги:Алматинская областьсносГАСКЖК
26.11.2024, 14:48 82261

Как казахстанцы отдохнут на Новый год и Рождество

Как казахстанцы отдохнут на Новый год и Рождество
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В январе 2025 года казахстанцев при пятидневной рабочей неделе ждет 11 дней отдыха, включая праздничные и выходные дни.

Благодаря переносу выходного дня на новогодние праздники казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут 4 дня: с 1 по 4 января. Выходной день с воскресенья, 5 января 2025 года, переносится на пятницу, 3 января 2025 года.

7 января казахстанцы отдохнут в честь праздника Рождества. В 2025 году праздник выпадает на вторник.

Также напомним, что 29 декабря 2024 года у школьников заканчивается вторая учебная четверть. Зимние каникулы продлятся 10 календарных дней: с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно.

Ранее сообщалось, что в декабре текущего года казахстанцев ждет 10 выходных дней при пятидневной рабочей неделе и шесть - при шестидневной.


В Казахстане 16 декабря отмечается государственный праздник - День Независимости.

В этом году праздник выпадает на понедельник. Соответственно, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут сразу три дня подряд: 14, 15 и 16 декабря, при шестидневной - 15 и 16 декабря.
 
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26.11.2024, 11:51 89816

Казахстанские и российские звезды выйдут на уфимскую сцену в дни Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Вести концерт будет народная артистка РФ Илзе Лиепа
Уфа. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Башкирском государственном театре оперы и балета 27 ноября 2024 года состоится концерт академического вокала в рамках музыкального фестиваля "Голос дружбы народов". Он приурочен к XX Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который в этом году проходит в Уфе, передает корреспондент агентства.

За музыкальное сопровождение концерта отвечает симфонический оркестр Башоперы под руководством дирижера, народного артиста Республики Башкортостан, лауреата Российской Национальной театральной премии "Золотая маска" Артема Макарова.

На сцене театра выступят: заслуженный артист РФ, народный артист РБ, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков; заслуженный артист РБ, солист Московского музыкального театра "Геликон-опера", лауреат международных конкурсов Игорь Морозов; солист Башкирского государственного академического театра оперы и балета, лауреат международных, всероссийских и республиканских конкурсов Идель Аралбаев; солистка Башоперы, лауреат всероссийских и республиканских конкурсов Лилия Халикова; солистка Большого и Мариинского театров Антонина Весенина; солистка Башоперы, народная артистка РБ, лауреат международных и всероссийских конкурсов Альфия Каримова; заслуженный деятель Казахстана, ведущая солистка Astana Opera Жупар Габдуллина и заслуженный деятель Казахстана, ведущий солист оперы, директор оперной труппы Astana Opera Меир Байнеш.

Вести концерт будет народная артистка РФ, лауреат государственной премии РФ, советская и российская балерина, актриса театра и кино Илзе Лиепа.

Аскар Абдразаков рассказал, почему музыкальный фестиваль решили провести в дни форума России и Казахстана.

Голос дружбы народов" еще раз подчеркивает великую созидательную силу культуры, объединяющую людей (...) Традиции дружбы и добрососедства между нашими народами, пронесенные через века, открывают двери для диалога между культурами, позволяют обмениваться идеями и традициями. Это помогает обогащению национальной идентичности каждого из наших народов и отражают многообразие наших культур. Язык музыки близок и понятен каждому из нас, сближает нас сквозь времена и расстояния", - отметил он.


Артист пожелал участникам форума и фестиваля успехов и процветания

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проводится ежегодно для поддержания и развития экономических, культурных и гуманитарных связей двух стран. За 20 лет Форум приобрел статус традиционной площадки по расширению практического сотрудничества и укреплению взаимовыгодного стратегического партнерства между деловыми кругами России и Казахстана.

Напомним, форум проходит 26-27 ноября в Уфе на базе нового Дворца борьбы. Участников ждет насыщенная деловая и культурная программа. По итогам юбилейного форума страны подпишут программу межрегионального и приграничного сотрудничества, которая включает около 140 мероприятий в 12 различных отраслях.

Для освещения сотрудничества между Казахстаном и Россией и участия в XX Форуме межрегионального сотрудничества РФ и РК в Уфе Россотрудничеством Казахстана был организован пресс-тур для представителей СМИ.
 
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Теги:ФорумРФРКАртиствыступление
26.11.2024, 11:01 87551

Житель Алматы ударил женщину в автобусе

Полиция задержала подозреваемого
Алматы. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейскими Алматы задержан 66-летний местный житель, который в общественном транспорте ударил женщину.

Как сообщили в департаменте полиции, конфликт между пассажирами автобуса произошел минувшим днем. Пассажир, недовольный громким разговором женщины, нанес ей телесные повреждения.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается", - сказал начальник отдела полиции при УП Алмалинского района Батуржан Абдумасаров.

 
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