На Землю обрушилась сильная магнитная буря

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Вторая по силе за этот год магнитная буря фиксируется в настоящее время по всей Земле, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили учёные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук, магнитная буря началась на день раньше, а амплитуда колебаний оказалось значительно выше, чем ожидалось.

Довольно заметное усиление геомагнитной активности регистрируется в настоящее время одновременно почти всеми станциями слежения на нашей планете", - говорится на сайте лаборатории.

Учёные ожидали усиления колебаний магнитного поля 1 сентября, но уже 31 августа их амплитуда достигла уровня Kp=6, что соответствует двум баллам по пятибалльной шкале магнитных бурь. Во второй половине 2 сентября буря должна пойти на спад и к 3 сентября геомагнитная обстановка обещает полностью стабилизироваться.

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