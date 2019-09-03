Система Orphus

На Землю обрушилась сильная магнитная буря

02.09.2019, 17:23 18037
Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Вторая по силе за этот год магнитная буря фиксируется в настоящее время по всей Земле, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщили учёные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук, магнитная буря началась на день раньше, а амплитуда колебаний оказалось значительно выше, чем ожидалось.
 

Довольно заметное усиление геомагнитной активности регистрируется в настоящее время одновременно почти всеми станциями слежения на нашей планете", - говорится на сайте лаборатории.

 
Учёные ожидали усиления колебаний магнитного поля 1 сентября, но уже 31 августа их амплитуда достигла уровня Kp=6, что соответствует двум баллам по пятибалльной шкале магнитных бурь. Во второй половине 2 сентября буря должна пойти на спад и к 3 сентября геомагнитная обстановка обещает полностью стабилизироваться.
 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая