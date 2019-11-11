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Начальнику ДЧС Северного Казахстана объявили строгий выговор за получение подчиненным взятки в $1200

10.11.2019, 10:06 8749
Петропавловск. 10 ноября. Kazakhstan Today - Взятку в $1200 получил сотрудник департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области. Начальнику департамента объявили строгий выговор, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства РК по противодействию коррупции по региону.
 

Материалами дела установлено, что 18 июля 2019 года, находясь на рабочем месте, сотрудник Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО получил лично от директора предприятия взятку в сумме $1200 за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по установке оборудования в шести районах области", - сообщил руководитель управления превенции и добропорядочности департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО Дамир Хабибулин.

 
Это уголовное дело окончено производством и направлено в прокуратуру. Позже дело передадут в суд. 
 

По данному факту департаментом проведено служебное расследование, по итогам которого данный сотрудник уволен по отрицательным мотивам. Начальник ДЧС привлечен к дисциплинарной ответственности в виде строго выговора, курирующий заместитель начальника департамента предупрежден о неполном служебном несоответствии, начальнику отдела кадровой политики объявлен строгий выговор", - рассказал начальник отдела кадровой политики ДЧС СКО Нурлан Нукишев.

 
Как сообщалось ранее, директора Северо-Казахстанского медицинского колледжа осудили за дачу взятки сотруднику департамента по ЧС региона. Взятка была дана за непривлечение к административной ответственности по выявленным нарушениям правил противопожарной безопасности.
 

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