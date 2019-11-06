Директора Северо-Казахстанского медколледжа осудили за дачу взятки сотруднику ДЧС

Петропавловск. 5 ноября. Kazakhstan Today - Директора Северо-Казахстанского медицинского колледжа осудили за дачу взятки сотруднику департамента по ЧС региона, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области ранее окончила досудебное расследование в отношении директора Северо-Казахстанского медицинского колледжа Ахметовой М.Б. по подозрению в даче взятки в сумме 50 тыс. тенге. Взятка была дана через посредника - фармацевта колледжа Абдикаримовой М.Т. - сотруднику ДЧС СКО за непривлечение к административной ответственности по выявленным нарушениям правил противопожарной безопасности, сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.

1 ноября текущего года приговором Петропавловского городского суда Ахметова признана виновной в даче взятке, Абдикаримова - в посредничестве во взяточничестве. Осужденным назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. тенге и 250 тыс. тенге, соответственно, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

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