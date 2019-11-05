Главу службы внутреннего аудита акимата Шымкента изобличили в получении взятки в 1,2 млн тенге (ВИДЕО)

Шымкент. 4 ноября. Kazakhstan Today - Антикоррупционная служба Шымкента начала досудебные расследования в отношении ряда должностных лиц по подозрению в совершении коррупционных преступлений, передает Kazakhstan Today.

Так, в получении взятки в сумме 1 млн 200 тыс. тенге от директора ГККП "Музыкальный колледж" управления образования города, за вынесение положительного решения по аудиторской проверке, проводимой в колледже за период 2018-2019 годов, изобличен руководитель службы внутреннего аудита акимата города", - сообщила пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.





В совершении аналогичного преступления подозревается и.о. заместителя начальника управления образования города, которая получила денежные средства в сумме 400 тыс. тенге от заведующей учебной частью средней школы за оказание содействия в сдаче тестов для назначения на должность директора школы.





В ведомстве пояснили, что процессуальное задержание в отношении подозреваемых не применялось в связи с признанием вины и дачей обязательств о явке. Окончательное решение о степени виновности подозреваемых будет вынесено судом.

Напомним, в Шымкенте и Туркестанской области сотрудников акиматов уличили в получении взяток. А директор районного центра занятости в Алматинской области получал взятки за участие предпринимателей в госпрограмме.

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